Remise en question à l’académie – Steinmann: «Au Team Vaud, on a poussé le curseur trop loin» C’est le grand ménage dans l’académie vaudoise. Des têtes sont tombées, les ardeurs de la politique de surclassement se modèrent, l’union sacrée est prônée par son président. Florian Vaney

Président du Team Vaud et vice-président du Lausanne-Sport, Vincent Steinmann reconnaît les erreurs commises, sans souhaiter faire complètement machine arrière. Keystone

Le fond a été touché. Comme dans n’importe quel club du monde, l’amélioration de l’image du Lausanne-Sport passera par le succès sportif. En l’attendant, le club matraque les symboles. Il coupe les têtes que les Lausannois ne pouvaient plus voir. Il offre les quasi pleins pouvoirs à son nouveau coach, l’incarnation de la «Vaudoisie», Ludovic Magnin. Il propose un contrat en or à Olivier Custodio, produit de sa formation, pour s’installer au centre de son équipe. Et il tente de laver son dernier échec en date: la relégation du Team Vaud M21 en 2e ligue inter.