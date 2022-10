Sortie musicale – Stephan Eicher vous prend dans ses bras Avec «Ode», nouvel album qui sort dans quelques jours, le chanteur livre un opus où la dureté du monde n’empêche pas l’espérance et la lumière. C’est une merveille. Christophe Passer

Stephan Eicher, saisi dans un studio de Berne, cette semaine. YVAIN GENEVAY / TAMEDIA

Il a donné rendez-vous dans le train entre Berne et Zurich. Drôle d’idée mais qui s’avère bonne: pas un chat dans le wagon, et ce sentiment de voyage qui est au cœur de sa vie et de son travail. Le Bernois Stephan Eicher a toujours cette beauté de mousquetaire gitan, un peu ombrageux, mais il dégage aussi une sérénité qui n’a pas toujours été là: «Je me réveille le matin conscient de ma chance, faire ce que j’aime, comme ça me chante. Dans des carnets, je note sans cesse des idées, des concepts, des projets. Mais je sais désormais que je mourrai avant d’en avoir tenté la moitié.»