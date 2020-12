Du football au ski alpin – Stéphane Grichting a redonné de l’agilité à Mélanie Meillard L’ex-international, âgé désormais de 41 ans, s’occupe désormais, avec Patrick Flaction, de la préparation physique des athlètes, dont la Valaisanne d’Hérémence. Christian Maillard

Jeune espoir du ski suisse, Elise Hitter est à l’écoute de Stéphane Grichting avant de répéter cet exercice d’équilibriste. CHANTAL DERVEY Patrick Flaction (à gauche) est le patron de Stéphane Grichting. CHANTAL DERVEY « On a une bonne complicité pour optimiser leurs performances avec l e s jeunes athlètes» remarque Stéphane Grichting. Chantal Dervey 1 / 4

Quand il regarde dans le rétro, qu’il ressort des anecdotes, il y a forcément ce but décisif contre la Grèce qui avait qualifié la Suisse pour la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud. Il y a aussi cette victoire contre l’Espagne à Durban, mais également le titre de champion de Suisse avec le FC Sion ou encore la Coupe de France remportée avec l’AJ Auxerre. Tous ces beaux souvenirs sont derrière lui aujourd’hui et les plus mauvais, comme cette terrible agression qu’il avait vécue dans le tunnel de la honte à Istanbul, sont encore bien plus loin, enfouis tout au fond de sa mémoire.