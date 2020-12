Élections communales 2021 – Stéphane Montangero (PS) brigue un siège à la Municipalité d’Aigle Le député, né en 1971 dans la capitale mondiale du cyclisme, entend contribuer à renforcer et redynamiser à court et à moyen terme la section socialiste locale. Christophe Boillat

Le socialiste Stéphane Montangero est de retour dans sa ville natale (ici devant le château d’Aigle) pour y briguer un siège au sein de la prochaine Municipalité. Chantal Dervey – Archives

Affaibli depuis trois ans par l’affaire Piero Ruggiero (contraint à la démission par une enquête pénale à son encontre dans le cadre de ses activités professionnelles), sans leader charismatique depuis des années, ni représentant à la Municipalité d’Aigle, le PS peut depuis lundi compter sur un candidat de poids. Animal politique, au parcours long comme le bras, Stéphane Montangero défendra les couleurs roses à la course au prochain Exécutif.

Les autres candidats annoncés

Pour rappel, les municipaux actuels, soit le député PLR depuis 2007 Grégory Devaux (ancien président du Grand Conseil et chef de groupe PLR) et sa collègue de parti Isabelle Rime, Jean-Paul Duroux (indépendant) et Maude Allora (AlternativeS), sont candidats à leur propre succession. Le PLR présente également les conseillers communaux Alexandre Favre (ancien président du corps délibérant aiglon) et Fabrice Cottier (chef de groupe). Les autres partis ne se sont pas encore déterminés.