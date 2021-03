Élections communales – Stéphane Rezso renonce à la syndicature à Crissier Boudé par les électeurs au premier tour, le syndic et député PLR lâche les rênes pour mieux rester dans la course. Chloé Banerjee-Din

Syndic de Crissier, Stéphane Rezso est le candidat à la Municipalité qui a obtenu le moins de suffrages au premier tour. ARC

«On n’abandonne pas un soldat blessé derrière les lignes.» Avec cette image, le syndic de Crissier, Stéphane Rezso, annonçait il y a quelques jours qu’il restait dans la course à la Municipalité au deuxième tour, sous la bannière du CDC (Centre Droite Crissier). Son parti ne l’a pas lâché, malgré l’énorme claque administrée par les électeurs au premier tour. Celui qui est aussi député PLR est arrivé dernier avec un score de 27,56%. Aujourd’hui, il annonce qu’il ne briguera pas la syndicature.

«La syndicature est un concours de beauté et force est de constater que je ne l’ai pas remporté.» Stéphane Rezso, syndic de Crissier

«J’ai été sanctionné. Il faut en accepter les conséquences. La syndicature est un concours de beauté et force est de constater que je ne l’ai pas remporté», commente l’intéressé, qui ne boude pas les métaphores. Dont acte. C’est désormais un autre sortant CDC, Laurent Bovay, qui revendiquera la tête de l’Exécutif. Le municipal en charge des Domaines, des bâtiments et du label Cité de l’Énergie a en effet remporté le plus de suffrages, avec 38,94%, suivi de deux autres candidats CDC.

Alors que le nouveau parti antidensification Sauvegardons Crissier a raflé 18 sièges au Conseil communal en étant très critique sur la gestion de Stéphane Rezso, celui-ci ne renie pas de s’être fait le défenseur de plusieurs projets de quartier. «Le déclencheur a été le plan de quartier des Uttins, situé à proximité de villas, analyse-t-il. Ce que veulent les opposants, c’est en rester à la petite maison dans la prairie. Ils ne réalisent pas qu’avec la loi sur l’aménagement du territoire nous sommes désormais en zone urbaine.»

Si les électeurs ont plébiscité un ralentissement de l’urbanisation, Stéphane Rezso plaide que le droit est de son côté, avec un exemple qui paraît tomber à pic. Il annonce ainsi que les recours contre le projet des Uttins viennent d’être rejetés par la Cour de droit administratif et public. «Les opposants ont perdu sur toute la ligne», sourit-il. La bataille n’est toutefois pas finie, car des appels restent possibles. Et Stéphane Rezso devra aussi se battre pour rester à la Municipalité, le 28 mars prochain.