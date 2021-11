Suites de l’assaut du Capitole – Steve Bannon est inculpé pour refus de témoigner L’allié de l’ancien président américain Donald Trump est poursuivi pour avoir refusé de participer aux investigations concernant l’attaque de groupuscules trumpistes contre le siège du Congrès le 6 janvier.

Steve Bannon avait été l’un des artisans de la campagne présidentielle de Donald Trump en 2016. KEYSTONE/Thibault Camus

Steve Bannon, proche allié de l’ex-président Donald Trump, a été inculpé «d’outrage au Congrès». Il est poursuivi pour son refus de participer aux investigations sur l’assaut contre le Capitole le 6 janvier, a annoncé vendredi le ministère américain de la Justice.

L’ancien conseiller de 67 ans est poursuivi pour avoir refusé de témoigner et de transmettre des documents à la commission spéciale de la Chambre des représentants qui enquête sur le rôle de l’ancien président républicain dans l’attaque de ses partisans contre le siège du Congrès.

Malgré sa convocation à la mi-octobre, Steve Bannon ne s’était pas présenté devant les élus en invoquant le droit des présidents à garder certains documents et discussions confidentiels.

Mais selon la commission, cette protection ne s’applique pas car Trump n’est plus président et n’a jamais officiellement fait valoir ce privilège de l’exécutif.

Aucune fonction officielle

Steve Bannon avait été l’un des artisans de la campagne présidentielle victorieuse du candidat républicain en 2016 avant de tomber en disgrâce. Il n’exerçait aucune fonction officielle le 6 janvier mais semble avoir parlé de la manifestation avec le président au cours des jours précédents, selon la commission d’enquête.

Il encourt entre 30 jours et un an de prison pour chaque chef d’inculpation et sera jugé par un Tribunal fédéral. Mais la bataille judiciaire pourrait prendre des mois ou des années, ce qui risquerait de saper l’enquête.

À ce sujet: Congrès américain L’ancien conseiller de Donald Trump, Steve Bannon, pourra être poursuivi États-Unis Des élus américains recommandent des poursuites contre Steve Bannon États-Unis Steve Bannon menacé de poursuites pour entrave au Congrès Un autre proche de Donald Trump, son ancien chef de cabinet Mark Meadows, a également snobé vendredi une citation à comparaître devant la commission d’enquête, à majorité démocrate. Il a invoqué une décision judiciaire annoncée jeudi, qui suspend temporairement jusqu’au 30 novembre la transmission de documents internes de la Maison Blanche à la commission. L’ex-président avait invoqué le droit de l’exécutif à garder certaines informations secrètes. La commission d’enquête a répliqué dans un communiqué que le président américain Joe Biden avait déjà autorisé la publication des documents et que Mark Meadows était donc dans l’obligation de témoigner, mettant en garde l’ancien chef de cabinet d’une possible inculpation d’outrage au Congrès lui aussi.

ATS

