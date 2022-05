Une histoire rocambolesque – Steve Huard, le coach qui n’est pas celui que l’on croyait Venu du Canada en 2011, Steve Huard s’est fait un nom dans le hockey féminin. Pourtant, tout indique qu’il s’est inventé un passé de joueur et qu’il a usurpé ses qualifications d’entraîneur. Jean Ammann

Steve Huard s’est taillé une réputation d’entraîneur, allant jusqu’aux Jeux olympiques, alors que ses qualifications étaient usurpées. Ici à la tête de l’équipe féminine du HC Lugano. © Ti-Press / Ti-Press

L’accent est authentique. Pour le reste, pour tout le reste, le doute est permis. Steve Huard, citoyen canadien établi à Villars, né le 8 août 1978, a-t-il vraiment joué, ainsi que le laissait supposer sa fiche Elite Prospects, comme junior avec les Gouverneurs de Sainte-Foy en ligue majeure du Canada, puis avec les Beaucerons de Sainte-Marie entre les années 1988 et 1994? Est-il l’auteur de documents estampillés Hockey Québec et Hockey Canada, des documents qui traitent du jeu de puissance et du leadership? Est-il bien un entraîneur certifié venu de ce pays où le hockey est la seule religion officielle?