Humour noir – Steve Martin, drôle d’oiseau Le comédien américain s’essaie au cartoon dans un album flingueur «Une abondance de pigeons». Cécile Lecoultre

Steve Martin, 75 ans, comédien, joueur de banjo et d’ukulélé, humoriste et désormais «cartooniste» avec Une abondance de pigeons. KEYSTONE

Steve Martin n’a jamais su où se mettre. Le natif de Waco, Texas, a grandi à l’ombre d’un parc d’attractions Disney en Californie, et étudié la philosophie à l’université. En pleine révolution hippie, l’aspirant comique se fringue en costard-cravate dans les clubs.

Quand la gloire se pointe enfin, à l’aube des années 80 dans la joyeuse outrance du Saturday Night Live et autres shows télévisés rebelles, l’humoriste déguisé en businessman à mèches blanches et sourire fluoré, se tire avec son banjo et son ukulélé malgré un million de fans hebdomadaire.