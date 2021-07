Mort de Richard Donner – Steven Spielberg pleure le papa de ses Goonies Le cinéaste Richard Donner, décédé lundi à 91 ans, fugue dans l’au-delà, éternel enfant de la balle. Cécile Lecoultre

«Les Goonies» en 1985, capture un esprit d’enfance que Steven Spielberg va imposer à Hollywood. DR

Steven Spielberg a rendu hommage à Richard Donner, disparu lundi à 91 ans. «Faire partie de son cercle, c’était comme fréquenter son entraîneur préféré, son professeur le plus intelligent, son motivateur le plus féroce, son ami le plus attachant, son allié le plus fidèle et, bien sûr, le plus grand des Goonies. C’était un enfant. Tout le cœur. Tout le temps. Je n’arrive pas à croire qu’il est parti, mais son rire rauque et chaleureux restera toujours avec moi.» Réalisateur «à l’ancienne», qui restait dans l’ombre de comédiens qu’il repérait avant de les voir devenir des superstars, le New-Yorkais a signé des films emblématiques de l’air du temps.

«C’était un enfant. Tout le cœur. Tout le temps.» Steven Spielberg sur Richard Donner

En 1987, «L’arme fatale» impose le duo Danny Glover-Mel Gibson pour les décennies à venir. DR

Voir, en 1978, le premier épisode de «Superman». S’il avait trouvé Christopher Reeve pour incarner le superhéros, Richard Donner n’obtint pas le crédit de metteur en scène et ne fut réhabilité pleinement que trente ans plus tard avec la sortie d’un final cut. Voir encore, à la fin des années 80, la série goguenarde de «L’arme fatale», puis, plus tard, la franchise «X-Men».

En 1985, «Ladyhawke», un conte de fées pur sucre, trouve une grâce lumineuse grâce à Michelle Pfeiffer. DR

Loin d’un «cinéaste tâcheron», ce fin directeur d’acteurs et détecteur de tendances donnait une patine artisanale à des productions calibrées pour plaire en masse. Voir la délicatesse romanesque de «Ladyhawke», avec une Michelle Pfeiffer sublime, voir le burlesque surréaliste de «Fantômes en fête» avec un Bill Murray transcendé. Et bien sûr, dès 1985, ces «Goonies», produits par Spielberg, futur grand manitou de la pop culture américaine. Truffé de références à leurs films précédents, plombé de mauvais raccords, l’authentique film de potes et potaches…

