Sting a chaud mais joue un poil tiède

Si vous pensiez avoir chaud sur les quais, essayez le concert de Sting, quelques étages plus haut. L’air climatisé du Stravinski ne change rien à l’affaire face à 4000 fans bien embouteillés, oscillant en masse uniforme sur les arpèges en roulis de «Message in The Bottle» que l’Anglais donnait vendredi en ouverture de son show, et conséquemment de la 53e aventure du Montreux Jazz.

On ne sait pas (encore) pour Elton John, ce samedi soir au stade de la Saussaz. Mais Sting, 67 ans, demeure l’une des dernières grandes valeurs sûres anglaises. Rock et reggae avec The Police, pop et jazzy en solo, il adapte désormais toutes les épices au gré de ses concerts format Best Of. Une chose demeure stable: sa stature d’imperator assuré de son charisme. Et sa basse Fender, comme lui élégamment burinée et taillée à l’os.

Pour le reste, le dard (Sting en français) peut choisir entre des chairs plus ou moins veloutées, des intentions musclées ou charmeuses, une virtuosité affichée ou discrète. Pour son retour au Stravinski, il préfère la crème au bourbon, les odeurs de parfum à celle de kérosène. Avec choristes en folie, clavier goulu, harmoniciste (!) et deux guitaristes, il donne une version très pop d’un répertoire de quarante années, étirant ses chansons et mettant leurs accroches les plus fameuses à disposition du public, quitte à les rendre moins incisives, voire à flirter avec du lounge jazzy. Efficace, au moins.

Et tant pis si ce traitement tout en rondeurs et en sucre prive «So Lonely» ou «Roxanne» de leur sève explosive. C’est ici un concert de Sting, pas de The Police - d’ailleurs, les projecteurs ne mettent en valeur que l’athlète de la basse, ce soir-là en position de survol paisible et glorieux de sa bande-son en partage. Et puis, dans l’étuve générale, chacun était heureux de se laisser porter dans le flot velouté, plus tiède que brûlant, du capitaine anglais... (24 heures)