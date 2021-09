LS-Sion en Super League - Stjepan Kukuruzovic: «C’est le moment de fêter enfin un succès»

Stjepan Kukuruzovic et le LS feront face à l’une de leurs bêtes noires, dimanche, à l’occasion de l’inauguration de la Tuilière. Le FC Sion s’est en effet imposé lors de ses huit derniers déplacements à Lausanne.

Stjepan Kukuruzovic et le LS feront face à l’une de leurs bêtes noires, dimanche, à l’occasion de l’inauguration de la Tuilière. Le FC Sion s’est en effet imposé lors de ses huit derniers déplacements à Lausanne.

Vous sortez à l’instant d’une séance de yoga. Est-ce une bonne façon de rester zen dans la situation dans laquelle se trouve le Lausanne-Sport?

(Il sourit) Non, le yoga n’est pas nouveau pour nous. La saison dernière déjà, nous en faisions parfois. Personnellement, ça me plaît assez. Les séances sont variées, et cela change aussi un peu notre routine.