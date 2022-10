CONCOURS | 40 x 2 billets à gagner – STOMP 24 heures vous offre 40 x 2 billets pour le spectacle STOMP, 20 x 2 billets pour le show 1, mardi 8 novembre et 20 x 2 billets pour le show 2, mercredi 9 novembre 2022 à la Salle Métropole, Lausanne.



STOMP fait partie du cercle très restreint des spectacles internationaux à la longévité exceptionnelle. Ce show intemporel demeure un must et cumule les records avec plus de 17 millions de spectateurs dans le monde en près de 20 000 représentations. Une performance dont le rythme est contagieux.

Informations complémentaires: opus-one.ch

Participez gratuitement, jusqu’au dimanche 16 octobre 2022 à 23h, en remplissant le formulaire: