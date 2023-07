Un été au zénith (6/41) – Stonehenge, là où l’attraction du Soleil est la plus forte Huit mille personnes ont investi le site sacré anglais lors de sa renommée célébration du solstice d’été, pourtant retransmise dans le monde entier. Nuit blanche et éveil lumineux. Claude Beda

D’emblée, l’étrange et extraordinaire atmosphère du lieu interpelle. À première vue, le cercle de pierre de Stonehenge, classé au Patrimoine mondial de l’Unesco, ne paie pas de mine. Pourtant, ce 20 juin, un soir de semaine, la foule afflue, malgré la tempête qui vient de souffler sur le sud de l’Angleterre, rendant le temps incertain.

«Stonehenge était bien plus qu’un simple calendrier, ayant aussi une forte importance religieuse et rituelle.» Susan Greaney, historienne

Comme depuis cinq millénaires, l’attraction du Soleil met vite Stonehenge sur orbite, comme nulle part ailleurs sans doute. Les tambours commencent à résonner. Le peuple entame sa danse. L’astre chéri vient de se coucher. Dans quelques heures, le 21 juin à 4 h 49, heure locale, il se relèvera pour le plus long jour de l’année dans l’hémisphère Nord. Le solstice d’été est proche. Mais avant d’espérer voir une aube lumineuse, une belle nuit blanche se profile.

Santuaire pris d’assaut

Le cœur du cercle, le sanctuaire, uniquement ouvert lors du solstice d’été, est déjà pris d’assaut. C’est là que le premier rayon se faufilant entre les pierres apparaîtra. Les rituels s’y succèdent sur fond de guitare acoustique. «Les constructeurs de Stonehenge étaient des agriculteurs, les changements de saisons auraient donc été d’une immense importance pour eux, glisse Susan Greaney, historienne de l’association English Heritage, gestionnaire du site. Mais Stonehenge était bien plus qu’un simple calendrier. Il avait aussi une importance religieuse et rituelle.» Au-delà de ce petit périmètre en effervescence, l’affluence silencieuse n’étouffe pas encore les ultimes gazouillis des oiseaux. Le coin est apaisant et tonique à la fois. Les sourires sont partout.

Que font ces gens frigorifiés au cœur de la nuit anglaise – dont certains venus avec leur enfant de 2 ans – se réchauffant près d’un brasero de fortune, alors qu’ils auraient pu regarder l’événement retransmis en direct dans le monde comme l’ont fait 154’000 autres personnes, selon les chiffres de English Heritage? Le lieu suscite indéniablement une sensation de félicité. «On s’y sent particulièrement bien», confirment nombre de nouveaux venus.

Parmi les 8000 participants (6000 en 2022) figurent des habitants de la région, des païens, des hippies qui poursuivront leur périple le lendemain au gigantesque Festival de musique de Glastonbury, des touristes adeptes de selfies et des druides des temps modernes. Fruit de la magie pour certains, fief de Merlin l’enchanteur pour d’autres, trésor historique pour tous, l’énigmatique cercle de monolithes exalte l’imagination de ses visiteurs depuis des siècles, drainant un flot constant de pèlerins, de poètes, de philosophes.

Le chef des druides s’appelle Arthur Afficher plus «Je crois en la terre», martèle-t-il, frappant son bâton au sol. Figure emblématique de Stonehenge, site d’une grande importance religieuse pour les néodruides, Arthur Pendragon n’est pas n’importe qui. Réincarnation autoproclamée du roi Arthur, John Timothy Rothwell de son vrai nom a, comme de coutume, pris part au solstice d’été de Stonehenge, où il avait été arrêté tous les ans entre 1985 et 2000 pour des manifestations d’action directe. C’est que le sexagénaire n’est pas un enfant de chœur. Cet éco-militant était le «chef de guerre» du Conseil des ordres druidiques britanniques, groupe néopaïen créé en 1989 et formé pour favoriser les cérémonies à Stonehenge, mais surtout connu pour avoir présidé les festivals du milieu de l’été organisés depuis 1999, après le Stonehenge Free Festival qui a eu lieu de 1974 à 1984, avec beaucoup de casse. Il a formé la Loyal Arthurian Warband, fâché qu’English Heritage fasse payer l’entrée au site. Et fait campagne pour un accès ouvert à Stonehenge pendant les solstices. «C’est grâce à moi que vous êtes ici», fait-il remarquer. English Heritage a en effet accepté, en 2000, d’instaurer le libre accès lors des solstices. La situation s’est apaisée, mais Arthur Pendragon milite toujours pour le retour des restes humains retirés de Stonehenge par les archéologues. Et continue à demander un accès gratuit au site durant l’année. En 1998, il a saisi la Cour européenne des droits de l’homme, affirmant que la zone d’exclusion autour de Stonehenge restreignait sa liberté de pensée, de conscience, de religion et d’expression. La justice a tranché en faveur du gouvernement britannique. Cependant, la zone d’exclusion a été levée l’année suivante, après que la Chambre des lords a décrété que le public avait le droit de se réunir sur une voie publique. Il y a lieu de préciser ici que les druides n’ont pas construit Stonehenge, étant apparus 1000 ans après l’abandon du site.

Un moine tibétain, un homme coiffé d’une tête d’ours, une chamane à la peau rouge se croisent. Un trentenaire a parcouru une centaine de kilomètres à vélo pour assister à la grand-messe. Un militant profite de l’événement pour réclamer la libération de Julian Assange, fondateur de WikiLeaks, emprisonné à Londres, alors que les émules du mouvement Hare Krishna, sur leur char lumineux, drainent une foule de danseurs. Les cordiaux et bienveillants bobbies de la police veillent, hilares. Leurs regards sont éloquents: heureux les fêlés, car ils laissent aussi passer la lumière. Mais ici, les illuminés ne forment pas une majorité. Quoique? À deux heures du matin, certains tuent le temps en jouant aux échecs.

«Même s’il est associé à la montée de nouvelles religions basées sur un renouveau du druidisme, aux côtés des croyances païennes et Wicca (ndlr. un mouvement se revendiquant de la sorcellerie et regroupant différents courants), le solstice d’été de Stonehenge réunit avant tout des visiteurs venus en famille ou entre amis pour saluer Hélios et goûter à l’aura spirituelle et mystique du site, écho du passé du pays et des populations qui empruntèrent jadis les avenues cérémonielles de la plaine de Salisbury», explique Susan Greaney. «La célébration du solstice d’été ne cesse pas de captiver et de rassembler les gens pour célébrer les saisons», se réjouit Nichola Tasker, directrice.

Stonehenge a été bâti sur un axe choisi avec soin, car il reflète les mouvements annuels du soleil. Au solstice d’été, il se lève derrière la pierre du talon, dans la partie nord-est de l’horizon et ses premiers rayons brillent au cœur même du site. Cet alignement marque à la fois les solstices d’hiver et d’été. Les deux portes principales sont placées de telle sorte de voir le soleil se lever à travers l’une le 21 juin et se coucher à travers l’autre le 21 décembre.



Pierre bleue bienfaitrice

Les menhirs de pierre bleue, déplacés du Pays de Galles à plus de 225 kilomètres de là alors que la roue n’existait pas, ont un succès fou. Tous les touchent ou les enlacent. Car ces minéraux seraient régénérateurs et apaisants, favorisant la confiance en soi et l’art de communiquer. Certains les escaladent, alors que c’est défendu. L’interdiction de l’alcool et de la musique amplifiée est, elle, globalement respectée.

Les pandores du Wiltshire ont cependant fermé leur troisième œil. Au final, ils n’auront procédé qu’à deux arrestations, l’une pour violence et l’autre pour possession de drogue. Ils ont bien moins à faire que par le passé. Le 21 juin 2014, un samedi, 36’000 personnes avaient fait le pèlerinage. Raison pour laquelle les organisateurs prévoient toujours des infrastructures pour 40’000 personnes, dont une alignée de cabinet WC longue comme un jour sans pain, ainsi que des mesures de sécurité antiterroristes.

La pandémie de Covid a mis un frein à ces fortes affluences, mais la fréquentation repart à la hausse. Et le sublime lever de soleil de ce solstice d’été pourrait bien la faire croître en flèche. L’astre du jour est apparu sous une légère brume irradiant l’horizon, engendrant frissons délicieux et larmes au sein du peuple de Stonehenge, dont les visages se sont d’un coup illuminés.

