Virginie Masserey Spicher – Stratège contre le virus, elle passe de Berne à Lausanne Une figure nationale de la lutte contre la pandémie monte sur le podium des lecteurs. L’infectiologue quitte l’OFSP pour la santé publique vaudoise. Jérôme Cachin

Virginie Masserey lors d’un des nombreux points de presse des autorités fédérales. 20min/Simon Glauser

Une seule voix la sépare de Frédérique Beauvois. Les deux femmes sont presque ex aequo (553 et 554 votes). En bonne scientifique, Virginie Masserey Spicher fait d’abord un froid et modeste constat: «J’ai été présente dans les médias à cause du Covid et aujourd’hui, je m’apprête à endosser un rôle plutôt cantonal, ce qui doit parler à beaucoup de vos lecteurs».

Comme patronne du contrôle de l’infection et du programme de vaccination au sein de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), c’est vrai qu’on l’a beaucoup vue et entendue. Et le nouveau «rôle» dont elle parle, c’est celui de directrice générale de la Santé au sein du département de Rebecca Ruiz, le DSAS. Ainsi, elle sera une femme qui vaut 1,5 milliard, soit le budget de cette entité, parmi les plus grandes de l’État de Vaud. Passant de spécialiste à généraliste, elle devrait aussi être moins exposée aux remous de la lutte contre la pandémie.