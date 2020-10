Cybersécurité – Stratégie de la Confédération sur la bonne voie Le Centre national pour la cybersécurité a dressé un bilan positif de la mise en oeuvre du plan de protection contre les cyberrisques.

L’ouverture du campus cyberdéfense dans les EPF de Lausanne et Zurich constitue une étape majeure dans la promotion de la recherche et de la formation. Keystone

La stratégie nationale de protection contre les cyberrisques (SNPC) atteint ses objectifs. Le Centre national pour la cybersécurité, qui coordonne sa mise en oeuvre, a tiré un bilan de la première moitié de la période qui court de 2018 à 2022.

Au premier trimestre 2020, un tiers des 247 étapes définies dans le plan de mise en œuvre avait été atteint, selon le rapport publié lundi par le Centre national. Vingt-trois étapes accusaient un retard qui devrait être facilement rattrapé. La mise en œuvre de la SNPC suit le cap défini, même si une grande partie des travaux doivent encore être exécutés, relève le rapport.

Parmi les mesures en cours, le Centre national pour la cybersécurité a développé un guichet unique suisse pour déclarer des incidents. Opérationnel depuis le 1er janvier, il reçoit en moyenne 200 annonces par semaine de la population et des milieux économiques. Celles-ci sont analysées puis transmises aux services compétents.

Soutien aux PME

Les petites et moyennes entreprises (PME) ne faisaient pas partie du groupe cible de la première stratégie 2012-2017 et peu de mesures coordonnées à l’échelle nationale les soutenaient. Elles y sont désormais intégrées.

Les PME disposent notamment d’un label de cybersécurité qui leur permet d’évaluer leurs risques. Un pool d’experts soutient en outre les offices spécialisés lors de projets spécifiques à la cybersécurité.

Le rapport du Centre national montre aussi des progrès dans la promotion de la recherche et de la formation. L’ouverture du campus cyberdéfense dans les Ecoles polytechniques fédérales de Lausanne et Zurich ainsi qu’à Thoune (BE) chez armasuisse constitue une étape majeure. Ce centre doit permettre d’améliorer le transfert de savoir entre les autorités et les milieux universitaires.

Poursuite pénale

La coordination de la lutte contre la cybercriminalité dans le domaine de la poursuite pénale s’est aussi améliorée. Les autorités concernées disposent de bases adéquates pour développer les capacités de lutte contre le cybercrime.

Depuis l’adoption de la stratégie 2018-2022, le Conseil fédéral a défini la nouvelle organisation de la Confédération dans le domaine des cyberrisques. Elle se base sur une ordonnance en vigueur depuis le 1er juillet 2020 et règle la collaboration au sein de l’administration fédérale et avec les cantons, les milieux économiques et scientifiques.

ATS/NXP