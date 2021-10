Élections municipales – Stratégie payante pour les candidates à Oron Le centre droit n’a pas pu placer de 5e candidat au 2e tour. Monique Ryf (PS) et Anne-Cécile Uldry (Grindor), qui avaient fait liste commune, se saisissent des deux sièges disponibles. Gregory Wicky

Fusionnées en novembre 2020, les communes d’Essertes et d’Oron jouaient leurs élections municipales cet automne plutôt qu’au printemps, comme le reste du canton. Lors du 1er acte, le 26 septembre, cinq des sept sièges à pourvoir avaient été attribués. Quatre avaient été remportés par le centre droit, un par le PS. Tous par des hommes.

Pour briguer les deux places encore en jeu dans l’élection du 2e tour, ce dimanche, la députée socialiste Monique Ryf faisait liste commune avec Anne-Cécile Uldry, du Groupement indépendant d’Oron (Grindor). Une alliance féminine pour contrer les deux candidats du centre droit, Stève Mercanton et Yoan Hunziker.

Le verdict des urnes a validé cet apparentement: les deux femmes se sont imposées, avec 937 voix pour Anne-Cécile Uldry et 769 pour Monique Ryf, contre 658 et 578 respectivement pour Stève Mercanton et Yoan Hunziker.

Une première pour Grindor

Avec le meilleur score de ce 2e tour, Anne-Cécile Uldry sera donc la première municipale de l’histoire d’Oron à porter la bannière de Grindor, force créée en 2016. Cette infirmière de 48 ans, mère de trois enfants, se réjouit que l’apparentement ait fonctionné pour les deux nouvelles élues, tout en soulignant que «les électeurs ont avant tout trouvé que nous avions les compétences pour le poste. Cette nouvelle Municipalité sera équilibrée et représentera bien le Conseil communal élu en septembre.»

Du côté des perdants du jour, «on prend acte des choix de la population», répond Christophe Rebetez, coprésident du groupe PLR, UDC et Indépendants de centre droit. «On a essayé, on ne peut gagner à chaque fois. On respecte la stratégie des deux nouvelles élues et on se réjouit de travailler avec elle dans la confiance.» On ne précise pas encore si Olivier Sonnay, le candidat le mieux élu du 1er tour avec 1061 voix, briguera la syndicature comme pressenti.

Secrétaire municipal, Olivier Burnat salue le fait qu’une population «jeune et féminine» se soit déplacée aux urnes, pour une Municipalité présentant de la diversité.

