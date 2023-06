Les élèves de la Manufacture seront associés à celles et ceux de l’HEMU dimanche. Gregory Batardon

«On appelle «Les noces» «Le sacre pour chœur» de Stravinski»

«Chez Stravinski, on sent toujours la distance par rapport au réel. Car pour lui, le symbolique est plus réel que le réel. Avec «Les noces», il met en scène un archétype de mariage, un rituel dans une relation très particulière au temps.» Daniel Reuss est un grand fervent de la musique d’Igor Stravinski, et en particulier du ballet «Les noces», dont il avait gravé une version de référence en 2015 avec le RIAS Kammerchor.

Le chef de chœur néerlandais aura ainsi alterné cette semaine Mozart avec l’EVL dont il est toujours chef invité principal, et les étudiants de la Haute École de musique (HEMU) et de la Manufacture pour une représentation unique du ballet au Théâtre du Jorat, dimanche 2 juillet. «J’ai tout de suite accepté la proposition, car je suis convaincu que les étudiants ont beaucoup à apprendre de ce chef-d’œuvre rarement joué. Et aussi parce que c’est la première fois que je dirigerai une version avec ballet.»

À Mézières au complet

Projet entrepris pour douze danseurs formés à la Manufacture, le spectacle associe deux chorégraphies: la création de «Pièce d’ensemble» d’Alma Söderberg et la vision de Salva Sanchis pour «Les noces». Il a vu le jour à Barcelone avant de tourner à Genève, à Paris, à Bruxelles, à Lausanne et à Zurich. Mais l’étape à Mézières est unique en ce sens qu’elle y associe pour la seule fois en direct 46 chanteurs et instrumentistes de la HEMU dirigés par Daniel Reuss.

«À part quelques mesures, tout se déroule à un tempo affolant, comme une machine qui continue sans s’arrêter: bang, bang!» Daniel Reuss, chef de chœur, à propos des «Noces»

Achevée à Morges en 1917, mais créée à Paris en 1923 seulement sous la direction d’Ansermet, «Les Noces» restera comme la dernière grande pièce d’inspiration russe du compositeur, son ultime geste moderniste avant la parenthèse néoclassique. «Cette musique a beaucoup de familiarité avec «Le Sacre du printemps», aussi l’appelle-t-on «Le Sacre pour chœur», indique Daniel Reuss. À part quelques mesures, tout se déroule à un tempo affolant, comme une machine qui continue sans s’arrêter: bang, bang! Mais Stravinski veut représenter par ce geste le temps de l’éternité.»

Peu friand de la version française signée Ramuz, Daniel Reuss reste fidèle à l’original, sur les bribes de textes russes rédigés par le compositeur: «On est plus proche d’une icône, il y a plus de corps, de kilos!»

FBA, Destiny Festival Country

Musique – Country, rock, bluegrass, rockabilly… Les Stetson sont de sortie, les chemises à carreaux aussi, pour honorer sous nos climats le juste dosage de ces styles absolument américains. Douze groupes mettront la main à la corde, aidés au niveau des papilles par un assortiment de stands riches en sauce barbecue. Sur scène, entre autres: Café Noir, Night Train (ve), Beauregard Boys, Calamity Jane – Line Dance, The Booze Bombs (sa). La place des fêtes d’Écublens, un palliatif tout en bonne franquette aux quais montreusiens.

Bobo, 20 ans déjà!

Classique – Jean-François Bovard reste encore incrusté dans la mémoire musicale vaudoise. Le tromboniste du légendaire BBFC et cocompositeur de la Fête des Vignerons 1999 avait un don mélodique redoutable qu’il n’utilisait jamais pour racoler mais pour bouleverser là où on ne l’attendait pas, juste après des déchaînements sonores ahurissants. Le concert de pleine lune du 3 juillet à Nyon est dédié à «Bobo» pour les 20 ans de sa disparition. Cet hommage réunit principalement ses partitions composées pour les cuivres ainsi que des mélodies de Kurt Weill chantées par Brigitte Ravenel.

Ozawa Academy à Rolle

Le chef d’orchestre, ici lors de l’édition 2023, est retenu au Japon cette année. Nicolas Lieber

Classique – La 19e édition de la Seiji Ozawa International Academy Switzerland se déroule à nouveau au Château de Rolle dès le 30 juin en l’absence du chef d’orchestre, retenu au Japon pour raison de santé. Mais les activités de cette Académie pour cordes sont toujours aussi intenses et prometteuses, avec la présence de 23 jeunes musiciens de onze nationalités. Les répétitions à Rolle sont publiques du 3 au 7 juillet dès 14 h. Jeudi 6 juillet (19 h 30), une fête publique se tient dans la cour du château, qui accueillera le Chœur des armaillis de Gruyère, ainsi qu’une prestation de l’ensemble des musiciens de l’Académie, sous la direction de Kazuki Yamada. Tournée à Genève le 9, Martigny le 10 et Montricher le 11.

«Incendies» à La Chaux

La scène finale d’«Incendies». DR

Théâtre – La parole, même testamentaire, peut puissamment remuer les vivants. L’argument d’«Incendies», pièce du célèbre dramaturge Wajdi Mouawad qui avait été adaptée au cinéma par Denis Villeneuve en 2010, est repris par la Compagnie du Comsi dans une mise en scène d’Hélène Bolanz. La confession d’une mère en héritage reconfigure les liens familiaux, la conception des origines.

Gramophone party à Lausanne: vive le 78 tours et les sons vintage!

Musique – À la Datcha, le café culturel lausannois installé aux Côtes-de-Montbenon, la Gramophone Party fera voyager dans les années 20, 30 et 40 avec la musique de Duke Ellington, Miles Davis, Judy Garland, Luis Mariano, Piaf, Trenet et bien d’autres. Des sons qui grésilleront grâce à des enregistrements originaux 78 tours, écoutés sur des appareils d’époque! Aux commandes de ce programme vintage, le violoncelliste lausannois Felix Knecht, un passionné de vieux sons, à côté de sa carrière prolifique dans le monde du classique.

Open air familial

Le Voyage de Chihiro sera proposé en plein air à la Vallée de la Jeunesse le samedi 1 er juillet à 20 h. Studio Ghibli

Cinéma – Le théâtre-cinéma lausannois pour enfants Les mutin.e.s prend le frais cet été à la Vallée de la Jeunesse, en proposant cinq toiles presque sous les étoiles. Presque, car les projections, qui s’adressent à toute la famille, ont lieu à 20 h. Au programme: «Toys», «Le voyage de Chihiro», «Kirikou et la sorcière», «Maman j’ai raté» et «La tortue rouge». Projections gratuites maintenues en cas de pluie.

En début de semaine prochaine…

En guise d’échauffement

Scène – La Ligue d’improvisation de la Galicienne (LIG) fera son retour pour une septième saison dès le 17 juillet à Prilly. En guise d’échauffement, l’association annonce une soirée d’avant-saison à la place de la Gare de Lausanne. Huit improvisatrices et improvisateurs s’affronteront sous le regard sans pitié d’un maître de cérémonie.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.