Pressions durant la pandémie – Stress et burn-out: comment l’OFSP a épuisé ses managers La charge psychique de la crise du coronavirus a frappé de plein fouet les collaboratrices et collaborateurs de l’Office fédéral de la santé publique. Dominik Balmer Anielle Peterhans

Faute de temps, il s’est nourri principalement de fast-food: Patrick Mathys, chef de la section Gestion de crise et coopération internationale. Photo: Anthony Anex (Keystone)

Patrick Mathys était à deux doigts de craquer: en automne 2020, alors que la pandémie battait son plein, le gestionnaire de crise de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a dû prendre du recul. «J’ai dû me mettre hors course pendant un certain temps. Sinon, je serais arrivé à un point où ce n’est plus moi, mais mon corps qui aurait décidé», a-t-il déclaré il y a six mois au journal «20 Minuten».