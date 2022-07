Tennis – Stricker réalise un petit exploit, pas Feldbausch Le Bernois a battu Jozef Kovalik, ancien 80e joueur mondial, mardi au Challenger de Zoug, alors que le junior genevois est tombé avec les honneurs devant Alexander Ritschard. Chris Geiger

Alexander Ritschard a remporté le derby suisse face à Kilian Feldbausch. keystone-sda.ch

Dominic Stricker (ATP 172) et Alexander Ritschard (ATP 178) ont fait honneur à leur statut mardi sur la terre battue du Challenger de Zoug. Devant leur public, les deux joueurs alémaniques se sont qualifiés pour les 16es de finale, où ils rejoignent leur chef de file Marc-Andrea Hüsler.

Le premier nommé, grand espoir du tennis suisse, a bataillé durant deux heures pour prendre la mesure du Slovaque Jozef Kovalik (ATP 156). Dos au mur après avoir laissé filer le set initial, le gaucher de 19 ans, vainqueur du tournoi juniors de Roland-Garros en octobre 2020, est parvenu à renverser son adversaire pour finalement l’emporter en trois manches (5-7 6-2 6-4). Sa marque de fabrique, selon Yves Allegro.

«C’est un gratteur, qui aime la compétition et qui est capable d’inverser des scores, confirme l’ancien chef de la relève à Swiss Tennis. Bien que cette année soit un peu plus difficile pour lui, il reste celui qui peut viser le plus haut en raison de son jeune âge et de son potentiel.»

Du potentiel, Kilian Feldbausch (ATP 947) en a aussi beaucoup. Mais le gap séparant le Genevois de 16 ans, qui bénéficiait d’une invitation de la part des organisateurs, à Alexander Ritschard (ATP 178) est, pour l’heure, trop important (défaite logique 0-6 7-5 2-6). Ce d’autant plus que le Zurichois est dans la forme de sa vie, lui qui avait décroché lundi dernier à Gstaad le premier succès de sa carrière sur le circuit principal.



«J’ai récemment réorganisé ma vie personnelle et ma façon de m’entraîner», justifiait-il en marge du tournoi bernois. Cela a permis au droitier de 28 ans, qui possède également la nationalité américaine, d’exploser sur le tard. Et d’atteindre, début juillet, le meilleur classement de sa carrière avec une 178e place à l’ATP. «Ça a clairement été un accomplissement. Mais je veux continuer de m’améliorer afin d'entrer, à terme, dans le top 100.»

Cette ambition est aussi celle de Jérôme Kym (ATP 494), bien que ce dernier ne soit pas au même stade de sa carrière. Battu en deux sets (6-4 6-4) par le vétéran italien Andrea Arnaboldi (ATP 198), celui qui avait battu le record de précocité de Heinz Günthardt en Coupe Davis en février 2019 en étant titularisé en double par Severin Lüthi à 15 ans et 11 mois, a d’ailleurs pu se rendre compte du chemin qui lui reste à parcourir s’il entend, un jour, remplir son objectif.

