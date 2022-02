Interview exclusive – Stromae: «Le plus dur est derrière moi, je pense» Le 4 mars, le chanteur belge revient avec un disque, «Multitude», et un moral régénéré. Depuis Bruxelles, il se confie sur son renouveau musical, son retour à la scène et le succès formidable qui a failli l’emporter. Francois Barras

Stromae fois 5: le Belge vise l’universalité dans un «Multitude» ouvert à toutes les musiques du monde. «J’ai voulu imaginer une connexion où la force de tous permet de nourrir la force de chacun.» MICHEL FERIRE/UNIVERSAL

«ça fait quatre ans que je n’avais plus parlé à un journaliste, je suis un peu tendu mais ça fait plaisir.» Plaisir partagé. Ce 2 décembre 2021, à 14h45, le Zoom s’allume sur Stromae dans son salon bruxellois. On le sent poli par nature, soucieux par nécessité: la ronde promotionnelle du chanteur belge sera telle, à l’occasion de son nouvel album à sortir le 4 mars, que des interviews ont été planifiées trois mois à l’avance afin de ne pas être débordé!