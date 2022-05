Tennis – Stupeur à Genève, Daniil Medvedev éliminé Pour son retour sur le circuit, le No2 mondial a subi la loi de Richard Gasquet au Geneva Open 2-6 6-7 (5/7). Jérémy Santallo - Genève

Daniil Medvedev n’aura pas fait long feu à Genève. AFP

Après une après-midi torride, l’ombre avait complètement recouvert le Central du Parc des Eaux-Vives lorsque Daniil Medvedev, heureux d’être à Genève après n’avoir entendu que des bonnes choses de l’ATP 250 du bout du lac, a salué timidement l’assistance, presque gêné de sa sortie de route dès son entrée en lice au Geneva Open face à Richard Gasquet (6-2 7-6).

Opéré d’une petite hernie il y a quelques semaines, le No 2 mondial, qui effectuait donc son retour sur le circuit, a vite semblé en manque de repères et cela s’est pas mal vu lors du 1er set. Et comme Gasquet, magnifique avec son revers à une main, était sur la lancée de sa belle victoire de la veille (Millman), le Russe s’est retrouvé à courir après le score (6-2).

Medvedev frappe sa raquette sur le sol

Le champion du dernier US Open a enchaîné par trois doubles fautes dans le premier jeu du 2e set avant de se faire ridiculiser. Sur un point, Gasquet a baladé son adversaire avec plusieurs amorties. Au bord de la crise de nerfs, Medvedev a frappé sa raquette sur la terre battue genevoise et cherché des réponses auprès de son clan. Sans succès.

Après un énième changement de raquette, Medvedev a finalement été remis en selle par Gasquet, coupable d’être brièvement sorti de son match sur une amortie qu’il avait jugée dans le couloir. De 3-3, le score est passé à 6-6. Et au jeu décisif, c’est finalement Gasquet qui a parachevé l’un des plus grands succès de sa carrière.

