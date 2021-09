Piratage informatique à Rolle – «Subir une attaque n’est pas une maladie honteuse», selon Marc Barbezat Il existe un perfectionnement, une spécialisation, une professionnalisation et industrialisation des cybercriminels, selon le directeur de la sécurité numérique de l’État de Vaud.

Le directeur de la sécurité numérique à la Direction du numérique et des systèmes d’information (DGNSI) revient sur la cyberattaque contre la commune de Rolle (photo d’archive). Patrick Martin/24 heures

La cyberattaque contre la commune de Rolle ne doit pas être stigmatisée, estime le Monsieur «Cybersécurité» de l’État de Vaud, Marc Barbezat. «Ce n’est pas une maladie honteuse», dit-il. Cet expert prône un renforcement des collaborations déjà existantes entre Confédération, cantons et communes.

Le directeur de la sécurité numérique à la Direction du numérique et des systèmes d’information (DGNSI) ne se dit pas surpris par la cyberattaque à Rolle. «Les cyberrisques ne sont pas nouveaux. Ils font partie de notre quotidien numérique. Ils sont omniprésents», affirme-t-il dans un entretien accordé à Keystone-ATS.

Tout au plus le cas de la commune de la Côte a amené un éclairage local au fléau de la cybercriminalité. «Il faut le voir comme une piqûre de rappel sur l’importance d’une bonne cyberhygiène», dit-il, tant au niveau public que privé.

Cela passe par des réflexes essentiels dans la «vie numérique» de tous les jours: effectuer des mises à jour régulières des logiciels et applications, tabler sur des sauvegardes externes, activer des authentifications de connexion fortes ou encore ne pas ouvrir et bloquer les courriels suspicieux avec des pièces jointes dangereuses.

Industrialisation des cybercriminels

«Le vecteur et les schémas d’attaques, par internet, par courriel, etc, sont connus. Ils n’ont pas vraiment changé. Ce qui a changé en revanche, c’est le perfectionnement, la spécialisation, la professionnalisation et l’industrialisation des cybercriminels. Ils sont capables d’une meilleure exploitation de la moindre vulnérabilité ou faille d’un système informatique», explique-t-il.

Pour ce spécialiste, il y a un filon, un marché et du profit à se faire que les pirates ne vont pas laisser passer. La société fait face à un monde de cybercriminels devenus très opportunistes, résume-t-il.

Cela dit, «subir une attaque n’est pas une maladie honteuse. Être victime d’une cyberattaque ne rime pas obligatoirement avec une mauvaise gestion informatique», tient à relever Marc Barbezat. Car il suffit d’exploiter une seule vulnérabilité ou faille pour potentiellement mettre à mal toute une infrastructure informatique, souligne-t-il.

Vaud bien loti

En matière de cybersécurité, l’État de Vaud est plutôt bien loti. Il s’est doté d’un centre opérationnel de sécurité (SOC), investissant dès 2013 8,6 millions de francs dans la sécurité numérique. Le gouvernement a lancé en 2020 une deuxième étape de travaux sur cinq ans, estimés à 9,5 millions de francs et notamment axés sur la protection des données personnelles.

Le SOC emploie une équipe de cinq analystes en cybersécurité, en combinaison avec un prestataire privé qui assure un système de surveillance 24h/24 et 7 jours/7. C’est la pièce centrale du système de cybersécurité: le SOC organise la surveillance ("monitoring"), prévient les incidents, identifie les vulnérabilités et apporte support et coordination en cas de cybercrise.

L’une des clés, selon Marc Barbezat, c’est la surveillance des comportements informatiques anormaux. «Cela dit, il faut rester humble, on ne peut pas tout détecter. Mais une fois une cyberattaque découverte, il faut aller très vite pour réduire son impact».

Dans le canton, l’État et les communes peuvent s’appuyer sur une demi-douzaine de sociétés informatiques spécialisées dans la réponse de cyberattaques et cyberincidents, selon le directeur de la sécurité numérique.

Donner du fil à retordre

C’est à l’État et à la société de s’adapter et d’être pertinents dans leur réponse à un incident numérique. «Cela ne s’improvise pas», dit-il. «Les cyberincidents nécessitent une approche méthodique avec des procédures spécifiques. Il faut constamment rajouter des couches de sécurité pour complexifier le travail de l’attaquant, donner du fil à retordre aux cybercriminels».

«On se donne les moyens de réduire les risques mais le risque zéro n’existe pas», poursuit Marc Barbezat, louant au passage «l’énergie et l’engagement» de sa ministre de tutelle, Nuria Gorrite. «Avec elle, pas de blabla. Elle défend et comprend la problématique, et pas seulement au niveau technologique, mais aussi dans une logique citoyenne».

Il rappelle aussi que de nombreuses initiatives et collaborations sont en cours entre la Confédération, les cantons et les communes. «Elles vont encore se renforcer. Nous deviendrons plus forts tous ensemble». Il relève au passage le rôle très important du Réseau national de sécurité (RNS), assurant un lien entre les trois niveaux institutionnels suisses.

