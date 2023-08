Subvention de l’État de Genève – La Monnaie Léman séduit peu La monnaie locale semble n’être que rarement utilisée dans les commerces affiliés au réseau. Une enveloppe de 55’000 francs lui a pourtant été octroyée par le Canton. Judith Monfrini

Le Léman n’a jamais vraiment décollé dans le canton (image d’illustration). VQH

En avril, le Département de l’économie et de l’emploi de Fabienne Fischer et celui du territoire d’Antonio Hodgers ont accordé 55’000 francs à Monnaie Léman. Le but: évaluer la faisabilité économique de l’utilisation de la cryptomonnaie comme outil d’investissement dans l’économie locale et durable à Genève.

Un mandat qui interroge, au vu des liens qui existent entre le compagnon de la conseillère d’État, Jean Rossiaud, et l’association Monnaie Léman, dont il est le fondateur et qu’il a longtemps présidée. Mais aussi parce que cette monnaie locale n’a jamais vraiment décollé dans le canton. Reportage dans quelques-uns des 450 commerces du réseau.

Change au bar

Premier constat: le Léman ne s’échange pas n’importe où, vous ne le trouverez pas dans un bureau de change classique. Il s’achète dans certains endroits précis. Direction le café du Grütli, qui fait partie du réseau et qui en vend. Un Léman vaut l’équivalent d’un franc ou d’un euro. Il ne se présente que sous forme de billet et c’est au bar que le change s’opère. La monnaie peut évidemment se dépenser sur place au restaurant. Mais la serveuse explique que les paiements en Léman sont rares, à raison de «quelques fois dans le mois». Même son de cloche à la Casa Mozzarella Halle de Rive, où la vendeuse explique n’avoir eu qu’un seul client ce mois-ci.

«La monnaie circule entre deux ou trois enseignes seulement, sans compter que le paiement en cash disparaît, au profit de celui par carte ou par Twint.» Marianne Toussaint, libraire à la Librairie du Boulevard

La Librairie du Boulevard, rue de Carouge, fait partie du circuit. La libraire Marianne Toussaint avoue que les clients paient «très rarement» en Léman. Pour elle, il faudrait davantage de commerces impliqués. «La monnaie circule entre deux ou trois enseignes seulement, sans compter que le paiement en cash disparaît, au profit de celui par carte ou par Twint.»

À la bibliothèque d’objets La Manivelle, Aurélien Boillat, pourtant actif dans l’économie sociale et solidaire depuis très longtemps, «n’en a jamais vu passer». Il explique néanmoins que le fonds Monnaie Léman les a aidés en début d’année, en leur octroyant un prêt à taux zéro pendant deux mois, pour renflouer leur trésorerie.

«Très anecdotique»

L’associé gérant de Bike Sold, Joël Vellas, dont l’enseigne compte cinq magasins de vélos et un atelier, reconnaît que l’utilisation de la monnaie locale «est très anecdotique». Et le commerçant est un peu remonté: «La cotisation annuelle pour faire partie du réseau se monte à 500 francs et la taxe bancaire est 10 fois plus importante que dans une banque normale!»

Pour lui, le Léman serait plus utile si l’on pouvait l’utiliser pour s’acquitter des taxes communales et cantonales. Il regrette également que les banques prennent 3% pour le changer en francs suisses: «Nous ne pouvons pas utiliser nos billets autrement qu’en buvant un pot ou en achetant du fromage. Nos vingt salariés n’ont jamais accepté d’être payés en Léman.»

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.