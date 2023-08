Subventions énergétiques – L’aide de 280’000 francs s’envole pour quelques jours de décalage Un entrepreneur vaudois dénonce le dogmatisme du Canton en matière de subventions. Ce dernier explique les raisons de son intransigeance. Sylvain Muller

L’entrepreneur Vincent Volet n’a pas pu toucher 280’000 francs de subvention cantonale lors de la construction de sa nouvelle halle de charpenterie. Chantal Dervey

«On a voulu bien faire pour la planète et on reconnaît que l’on n’a pas fait tout juste dans la procédure. Mais 280’000 francs de subventions qui passent sous le nez, ça fait quand même une grosse conséquence pour un petit détail.» Vincent Volet est le directeur général du Groupe Volet SA basé à Saint-Légier et actif dans la construction et la rénovation d’ouvrages en bois. Et ses derniers échanges avec le Canton lui ont laissé une gueule du même matériau…