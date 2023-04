Série événementielle – «Succession» carbure au rythme d’un «f…» toutes les 45 secondes La série satirique, en cours de diffusion, use abondamment des gros mots, dont le plus courant de la langue anglaise, mis à toutes les sauces. Cédric Petit - «Le Soir»

L’utilisation du mot «fuck» n’a rien de neutre dans la saga et accompagne les moments de forte tension, verbale notamment. HBO

La quatrième saison de «Succession», dont la diffusion a débuté fin mars sur HBO, met un point final à une des sagas familiales les plus étourdissantes de ces dix dernières années dans l’univers de séries. Son histoire tourne autour des enjeux de la transmission de l'entreprise Waystar RoyCo par le patriarche Logan Roy (joué par l’acteur écossais Brian Cox), très inspiré par le magnat des médias Rupert Murdoch. Créée en 2018, cette série, modèle du genre en termes de dramaturgie et d’écriture, fréquemment qualifiée de «shakespearienne», dissèque les tensions familiales qui se creusent chez les Roy, avec une précision rare, entre autres dans le jeu des acteurs. Avec, à la clef, une pluie de récompenses et de nominations aux Emmy Awards et Golden Globes (deux fois meilleure série dramatique, en 2020 et 2022).