Afrique – Sud-Soudan: embargo de l’ONU sur les armes jusqu’en mai 2021 Le Conseil de sécurité de l’ONU a prolongé vendredi d’un an ses sanctions contre le Soudan du Sud mais prévoit un réexamen au plus tard le 15 décembre 2020.

Le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté vendredi une résolution prolongeant jusqu’en mai 2021 l’embargo sur les armes et les sanctions individuelles imposés au Soudan du Sud malgré des réticences de la Russie, de la Chine et de l’Afrique du Sud. Rédigée par les États-Unis, la résolution a obtenu 12 voix en sa faveur, la Russie, la Chine et l’Afrique du Sud s’abstenant.

En prolongeant ses sanctions jusqu’au 31 mai 2021, le Conseil de sécurité a toutefois prévu un réexamen au plus tard le 15 décembre 2020. La résolution dit qu’il «exprime sa disponibilité à étudier des mesures d’ajustement (…), incluant des modifications, une suspension, une levée ou un renforcement des sanctions en fonction de la situation».

La plus haute instance de l’ONU réclame à cet égard «un rapport au secrétariat des Nations Unies avant le 31 octobre 2020 sur le rôle de l’embargo sur les armes dans l’application de l’accord de paix» conclu en 2018 et des «options pour élaborer des repères» afin de pouvoir suivre l’application de cet accord.

Plus de 380’000 morts

En février, le dirigeant rebelle Riek Machar est redevenu à Juba premier vice-président, relançant les espoirs de paix dans ce jeune pays créé en 2011. Le Soudan du Sud avait sombré dans la guerre civile en décembre 2013 lorsque le président Salva Kiir, un Dinka, avait accusé Riek Machar, membre de l’ethnie nuer, de fomenter un coup d’État.

Le conflit, marqué par des atrocités, dont des meurtres et des viols, a fait en six ans plus de 380’000 morts et provoqué une crise humanitaire catastrophique. Dans un communiqué vendredi, Amnesty International s’est félicité du renouvellement de l’embargo sur les armes.

( ATS/NXP )