Suffrage féminin

Cinquante ans et après

Depuis la validation du vote féminin et du vote à 18 ans, la participation a-t-elle passé la barre des 50%? Aujourd’hui, il n’y a plus l’excuse: je ne suis pas là le jour de la votation, le vote par correspondance aurait dû remédier à cet abstentionnisme.

Les excuses c’est comme les dents, plus elles sont bonnes et belles, plus elles sont fausses! Je vous l’accorde, la façon dont sont présentées les votations prête souvent à confusion: voter oui pour dire non et vice versa… La démocratie directe montre parfois ses limites.