Euro 2020 – Suisse-Espagne, revu et décrypté: un plan défensif, mais des héros Éliminée aux tirs au but par la Roja, l’équipe nationale avait pourtant minutieusement préparé son match. Avec notamment une défense à quatre et beaucoup d’agressivité à l’intérieur du jeu. Valentin Schnorhk

Le plan défensif de l’équipe de Suisse, avec un 4-2-3-1 compact où Shaqiri a pour mission de fermer l’accès à Busquets.

La science le dit: les tirs au but ne sont pas une loterie. Des articles ont été rédigés à ce sujet, des livres aussi. Il y aurait des manières très détaillées et multifactorielles pour chercher une raison à la défaite de la Suisse dans une séance de penalties épique. Une donnée parlait pourtant pour elle: il est plus avantageux scientifiquement parlant de commencer à tirer. En revanche, si le premier essai est manqué, à l’instar de Sergio Busquets vendredi, la situation se retourne. Le tir au but réussi de Mario Gavranovic avait tout pour mettre la Suisse sur les bons rails. L’ouvrage de Ben Lyttleton – «Onze mètres – La solitude du tireur de penalty» – le raconte suffisamment bien.