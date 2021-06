Conséquences des tempêtes – Suisse Grêle s’attend à plus d’un millier de nouvelles déclarations de sinistres De nombreuses cultures agricoles ont été touchées cette semaine, principalement dans les cantons de Vaud, Jura, Berne, Soleure et Argovie.

Suisse Grêle s’attend à plus de 1000 déclarations de sinistres supplémentaires aux cultures assurées à la suite des épisodes de tempêtes entre mardi et jeudi. Une somme d’indemnisation d’environ six millions est prévue.

Au total, depuis le 18 juin, plus de 3500 déclarations de dommages sont attendues pour des indemnisations aux cultures assurées d’un montant d’environ 24 millions de francs, indique Suisse Grêle vendredi dans un communiqué.

Le dernier épisode de grêle entre mardi et jeudi a causé «d’importants dommages aux cultures agricoles», principalement dans les cantons de Vaud, Jura, Berne, Soleure et Argovie. Jardineries, herbages, tabac, fruits, baies et vignes sont touchés.

