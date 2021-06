Victimes d’agressions en Suisse – Les consultations dans les centres d’aide sont en augmentation Les trois quarts des quelque 43’000 consultations recensées par les centres d’aide aux victimes LAVI en 2020 étaient demandées par des femmes, a indiqué lundi l’Office fédéral de la statistique.

Dans plus de la moitié des cas, l’auteur présumé de l’infraction est le partenaire ou l’ex-partenaire ou un autre membre de la famille ou de la parenté de la victime. (Photo d’illustration) Keystone

Les consultations ont été plus nombreuses dans les centres d’aide aux victimes LAVI en Suisse l’an dernier. La hausse est de 5% par rapport à 2019. Dans la majorité des cas, il s’agit de femmes (73%).

Près de la moitié des consultations (48%) concernaient des infractions de lésions corporelles et de voies de fait, a indiqué lundi l’Office fédéral de la statistique. Les consultations en lien avec les infractions contre l’intégrité sexuelle étaient évoquées dans 29% des cas de consultations.

La personne conseillée a indiqué dans plus de la moitié des cas (55%) que l’auteur présumé de l’infraction était le partenaire ou l’ex-partenaire (16’363 cas) ou un autre membre de la famille ou de la parenté de la victime (7391 cas).

Indemnisations

Sur les 43’263 consultations recensées en 2020, une victime ou proche sur cinq était mineure au moment de la consultation (18%) et un peu plus de la moitié était de nationalité suisse (52%). Le montant des indemnisations et des réparations morales accordées aux victimes ou à leurs proches s’est élevé à 5,3 millions de francs (-22%).

En ce qui concerne les 1030 requêtes d’indemnisation, de provisions sur indemnisation ou de réparations morales enregistrées en 2020 (2019 : 1252), 62% ont été acceptées. La totalité des indemnisations versées par les cantons s’élèvent à plus de 1,4 million de francs et à plus de 3,9 millions de francs pour les réparations morales.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.