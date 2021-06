Dès Fr. 3’250.– | 8 jours | Du 22 au 29 août 2021 – La Suisse au fil des trains panoramiques Embarquez pour un voyage unique au rythme agréable du train et confortablement installé en 1re classe dans un wagon panoramique.

Interlaken – Lucerne

De Montreux à Lugano en passant par la Suisse centrale, vous vous déplacerez à bord de trains devenus mythiques : le Golden Pass Panoramique entre Montreux et Interlaken, l'Interlaken-Lucerne Express ou encore le Gotthard Panorama Express entre Lucerne et Lugano. Sans oublier la montée au Jungfraujoch à 3’454 m d'altitude, la station de chemin de fer la plus haute d'Europe !

Au cœur de ces paysages montagneux, vous pourrez admirer des sommets impressionnants, des lacs aux eaux limpides, des villages typiques et des vallées paisibles.

Programme Afficher plus Jour 1: Genève / Lausanne - Montreux - Interlaken

Jour 2: Interlaken - Jungfraujoch

Jour 3: Interlaken - Giessbach - Brienz - Lucerne

Jour 4: Lucerne

Jour 5: Lucerne : Mont Pilate

Jour 6: Lucerne - Lugano

Jour 7: Lugano

Jour 8: Lugano - Genève/Lausanne Voir le programme complet

Prix par personne

Circuit au départ de Genève (1ère classe avec abo 1/2 tarif ): Fr. 3’250.–

Supplément chambre individuelle: Fr. 950.–

Réduction pour détenteurs AG (1ere ou 2e classe): sur demande

Sur la base d’un groupe de 12 à 20 participants, sur la base d’un abonnement 1/2 tarif (non inclus).

Détail des prestations Afficher plus Ce prix comprend: Les déplacements en train de ligne (1ère classe) sur les trajets : Genève / Lausanne – Interlaken – Lucerne – Lugano – Lausanne / Genève

L’hébergement dans les hôtels 3 à 4 * mentionnés, idéalement situés, en base chambre double standard

Les déplacements en train touristique (1ère classe) pour les trajets :

- Train Golden Pass Panoramique : Montreux – Interlaken

- Train de la Jungfrau

- Train Interlaken Express: Brienz - Lucerne

- Train Gotthard Panorama Express : Flüelen - Lugano

L’accompagnement par des guides locaux francophones ponctuels, pour les

visites de Lucerne et Lugano

Un accompagnateur francophone sur tout le circuit au départ de Genève

Les excursions et tickets d’entrée des activités et visites mentionnées au programme

Les trajets en funiculaires, téléphériques, bateaux mentionnés

La demi-pension sur tout le circuit Les repas du soir sont volontairement laissés libres pour vous permettre de choisir

votre restaurant

Une documentation de voyage

La TVA et les taxes de séjour Ce prix ne comprend pas: Le trajet entre votre domicile et Genève ou Lausanne

L’abonnement 1/2 tarif

Les repas non mentionnés

Toutes activités/visites facultatives notamment lors des moments libres

Les dépenses personnelles et les éventuels pourboires aux guides

L’assurance rapatriement & annulation (obligatoire)

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter:

Michèle Paoli

Téléphone: 079 435 12 35

E-mail: michele.paoli@tamedia.ch

