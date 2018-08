«Feux dans les Alpes» pour agir en faveur du climat

Il est urgent d'agir contre le réchauffement climatique, ont appelé des organisations de protection du milieu alpin à l'occasion des traditionnels «feux dans les Alpes» samedi. En raison de la sécheresse, un spectacle LED a remplacé le feu à Pardiel, dans les Grisons.

Des sources taries, des vaches assoiffées qu'il faut abreuver avec de l'eau héliportée: pour l'Initiative des Alpes, la CIPRA et Mountain Wilderness, l'été caniculaire de cette année, le plus chaud depuis les mesures en 1864, montre que la question du réchauffement climatique doit être traitée de toute urgence.

Responsable de la plus forte hausse d'émissions de CO2, le trafic doit être réduit. Il faut donc miser sur le transfert de la route au rail pour le transport de marchandises, acheter dans la mesure du possible local et se rendre en montagne en transports publics, a déclaré Marina Carobbio, vice-présidente de l'Initiative des Alpes.

Des feux illuminent les Alpes chaque année le deuxième week-end d'août depuis 30 ans. Ils symbolisent la lutte pour la préservation du patrimoine culturel et naturel des Alpes et contre la destruction de l'écosystème alpin. Ils sont allumés simultanément en Suisse, en Allemagne, en Italie, en Autriche et en Slovénie dans une trentaine de lieux différents. En raison de la sécheresse, certains feux sont remplacés cette année par des installations lumineuses. (ats/nxp)