100'000 francs de dégâts après une manif à Zurich

La manifestation non autorisée qui s'est tenue samedi à Zurich a laissé pour plus de 100'000 francs de dégâts dans son sillage. La police municipale n'est pas intervenue par souci de «proportionnalité», de nombreuses femmes et des enfants ayant participé au rassemblement.

Deux jours après la Journée des femmes, cette manifestation a réuni environ un millier de personnes. Lundi dans un communiqué, la police évoque des murs du centre-ville sprayés et des jets de boules de peinture. Des inscriptions ont aussi été constatées sur la Fraumünster, église évangélique située au coeur de la vieille ville.

Deux manifestantes ont été interpellées dans le quartier du Kreis 4 après avoir escaladé des barrières de chantier; l'une a été arrêtée temporairement pour violation de domicile. De concert avec le département municipal de la sécurité, la police compte examiner les mesures à prendre pour empêcher qu'une telle situation «intolérable» ne se reproduise. (ats/nxp)