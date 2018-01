160 parlementaires contre «No Billag»

Le débat autour de l'initiative «No Billag», soumise au peuple le 4 mars, a pris mardi un virage politique. En effet, un comité représentant 160 parlementaires issus des rangs PDC, UDC, PLR, PS, PBD, PVL, Verts ou encore PEV a présenté ses arguments contre le texte, jugé «trop extrême» et qui «constitue une attaque frontale contre la diversité du paysage médiatique suisse». Les politiciens disent vouloir mettre toute leur énergie contre cette initiative qui pour l'heure serait assez nettement acceptée, d'après les sondages.

«Il faut soigner le mal de tête avec de l'aspirine, pas par la guillotine», affirme Filippo Lombardi

Ainsi pour le chef du groupe PDC aux Chambres, Filippo Lombardi, «No Billag» revient à dire «No Suisse», tant l'initiative reviendrait à faire disparaître le service public, savant équilibre typiquement helvétique qui permet à toutes les régions linguistiques de disposer d'une information radio-télévisée à la fois publique et privée, favorisant ainsi la cohésion nationale.

Reste que le débat sur le service public est nécessaire, a-t-il relevé. Mais le texte soumis au vote est une mauvaise réponse.«La SSR fâche de nombreuses personnes et nous savons bien qu'il y a des problèmes, mais il faut soigner le mal de tête avec de l'aspirine, pas par la guillotine», a-t-il comparé.

En outre, les conséquences d'un oui à l'initiative seraient désastreuses pour l'emploi. Ainsi, selon le conseiller national bernois PBD Bernhard Guhl, quelque 14'000 personnes se retrouveraient sans travail, soit 6800 à la SSR et quelque 6700 dans d'autres domaines qui en découlent. Sans oublier les dégâts sur les 34 radios et télévisions régionales qui dépendent également de la redevance et qui seraient aussi menacées. Par ailleurs rappelle le Bernois, les initiants veulent que la SSR puisse être utilisée pour communiquer en cas de crise. Une illusion selon lui, car il serait impossible pour la SSR de mettre sur pied rapidement des canaux radio-télévisuels.

Pas de Berlusconisation

Tout ça pour économiser 1 franc par jour, souligne de son côté la conseillère nationale socialiste thurgovienne Edith Graf-Litscher, puisque la redevance coûtera, dès 2019, 365 francs par année. Et elle s'énerve: les initiants veulent nous faire croire que la SSR et les 34 radios et TV régionales peuvent vivre à l'avenir de la publicité. Or aujourd'hui, la pub ne couvre que 20% des coûts de la SSR, rappelle-t-elle. En supprimant la redevance, les programmes seront appauvris et la publicité diminuera encore plus, estime-t-elle.

Pour la conseillère nationale libérale Christa Markwalder, les initiants jouent avec le feu. Car supprimer la redevance reviendrait à obliger la Confédération à mettre sur le marché de nouvelles concessions. Et ce sont surtout les gros investisseurs qui cherchent le pouvoir ou à soigner leurs intérêts qui pourraient s'en emparer à des fins politiques ou de propagande. «Nous ne voulons pas de Berlusconisation du paysage médiatique suisse», a renchéri le vert'lib bernois Jürg Grossen.

Une «pay TV» plus chère que la redevance

Les auteurs de l'initiative défendent l'idée que l'on paiera ce que l'on consomme, a relevé Adèle Thorens Goumaz (Les Verts/VD). Cet argument en faveur d'un plan B est «naïf et fallacieux». En effet, rappelle-t-elle, «plus ceux qui paient pour une même prestation, plus l'on peut réduire le prix que chacun devra payer pour cette prestation. C'est la mutualisation des coûts», explique-telle. «Et c'est ce qui permet aux étudiants par exemple de ne pas payer les 27'000 francs que sa formation à l’université coûterait réellement», souligne-t-elle.

Du coup, rappelle la Vaudoise, si chacun payait sa propre consommation audiovisuelle avec un système de Pay TV, cela reviendrait bien plus cher qu'aujourd'hui. Ainsi, des offres existantes à l'étranger, notamment en Italie et en Allemagne dans le domaine du sport, montre que les supporters de foot doivent payer bien plus que la redevance pour suivre des matchs à la TV, note-t-elle. Qui souligne encore que les initiants n'évoquent que la télévision à la demande en cas de oui au texte le 4 mars. Car une radio à la demande n'est techniquement pas possible. Gare auy investisseurs étrangers

L'UDC Roland Eberle voit lui un autre gros problème à l'initiative si elle est acceptée: avec l'ouverture totale du marché audiovisuel suisse, les investisseurs étrangers risquent d'avoir encore plus de pouvoir en Suisse. «Nous ne voulons pas que les médias suisses et régionaux deviennent les porte-voix de groupes d'intérêt et les vecteurs de propagande politique comme c'est le cas en Italie ou aux États-Unis». Pour le Thurgovien, l'initiative prône la fin de la solidarité nationale et met en péril la démocratie directe.

Les orateurs ont également précisé leurs crainte pour les minorités. La suppression de la redevance marquera la fin de la solidarité dans le système médiatique suisse, estiment-ils. Les émissions diffusées dans les régions périphériques, celles qui s'adressent aux personnes atteintes de déficiences sensorielles ou qui couvrent des disciplines sportives moins connues ne survivront pas à un financement purement commercial. (nxp)