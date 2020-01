180 moutons sur 14'000 ont survécu au naufrage

A peine plus plus de 1%. C’est finalement la proportion de moutons qui ont survécu au naufrage du bateau qui les transportaient de Roumanie en Arabie saoudite. Environ 14'000 bêtes avaient été embarquées vivantes en novembre pour être vendues et abattues au Moyen-Orient. Au large des côtes roumaines, 254 bêtes avaient pu être sauvées de la noyade .

«Malheureusement, peu de temps après, des dizaines d'animaux sauvés sont morts d'épuisement et des suites de leurs graves blessures», raconte Quatre Pattes, l’organisation de protection des animaux, dans un communiqué. Seuls 180 ovins ont finalement pu sauver leur peau.

Formation suisse

Que vient faire une organisation suisse dans un sauvetage de moutons entre la Roumanie et l’Arabie saoudite? Elle joue un rôle d’appui essentiel, nous explique Chantal Häberling, la responsable de communication de Quatre Pattes. «L’association roumaine de protection des animaux Arca a été formée par nos soins à de telles interventions.»

Les moutons rescapés ont été recueillis et mis en quarantaine dans une ancienne ferme pour chevaux à Midia Novodari, au nord de Bucarest. «Nous sommes ravis que les autorités roumaines nous aient confié les moutons et nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec ces instances», déclare Jackson Zee, qui dirige l’unité d’aide aux animaux sinistrés de Quatre Pattes.

«Peu de temps après son arrivée sur place, notre équipe a commencé à examiner les moutons. La plupart sont en bon état. Ils peuvent maintenant se reposer et se remettre des souffrances récemment encourues.»

Interdire les transports d'animaux

L'association Quatre Pattes déplore que des animaux continuent de mourir par milliers lors de leur transport par route ou par mer. Elle exhorte les pays européens à œuvrer en faveur d’une interdiction de transport des animaux vivants.