3600 réfugiés pourront faire un préapprentissage

La vidéo montre un paysan heureux. Markus Ramser est propriétaire d’une des dix-sept fermes suisses, qui, entre 2015 et 2017, ont accueilli un réfugié ou une personne admise à titre provisoire dans le cadre d’un projet-pilote du Secrétariat d’Etat aux migrations et de l’Union suisse des paysans. «Au début, j’étais sceptique: est-ce qu’un Africain sait traire?», témoigne Markus Ramser. Il en est aujourd’hui convaincu, lui qui a fini par engager à long terme Tesfu, le jeune Erythréen qu’il avait accueilli à la ferme. Ce dernier, ravi, a le sourire jusqu’aux oreilles: «En Suisse, Markus est comme mon père».

L’exemple, projeté lors de la conférence de presse bilan du projet-pilote, mardi à Zollikofen (BE), est une vraie «success-story». Tous n’ont pas été aussi harmonieux. Entre 2015 et 2017, sur les 45 postes mis à disposition sur 17 exploitations, 30 ont pu être pourvus. La raison? La coordination du projet a posé des problèmes. Les réfugiés et personnes admises à titre provisoire ne disposent par ailleurs souvent pas du permis de conduire et ne peuvent se rendre disponible dans des fermes isolées. Les exigences physiques du travail à la ferme ont parfois fait eu raison de la motivation.

71% des participants ont du travail

Cela dit, vingt-quatre candidats sont allés au bout de leur engagement. Dix ont été embauchés à la ferme, sept autres ont trouvé du travail en-dehors du secteur agricole. Autrement dit, 71% des participants ont un emploi à la fin du projet-pilote, alors que le taux d’activité des réfugiés et personnes admises à titre provisoire oscille en Suisse entre 18% et 50% selon le statut et la durée de séjour.

Pour le directeur de l’Union suisse des paysans, Jacques Bourgeois, le bilan est positif: «La grande majorité des exploitants et des participants étaient satisfaits. Notre but n’était pas d’intégrer à tout prix ces réfugiés sur le marché du travail, mais de voir quels sont les critères déterminants pour leur intégration». Le secrétaire d’Etat aux migrations, Mario Gattiker, tire un bilan similaire. «Nous savons maintenant quelles conditions cadres doivent être améliorées. A l’économie et aux collectivités publiques de s’en inspirer».

Préapprentissages dans une dizaine de branches

Pour intégrer au mieux les réfugiés et personnes admises à titre provisoire, il est important que les projets soient organisés au niveau cantonal et régional. Et les candidats doivent être mieux préparés à ce qui les attend. Ainsi, dès la semaine prochaine, cinq cantons (BE, AG, NE, TI, FR) proposeront des préapprentissages d’intégration, dans la filière agricole, aux réfugiés et personnes admises à titre provisoire. De tels préapprentissages seront aussi possibles dans une dizaine d’autres domaines: santé, logistique, construction, gastronomique, commerce, etc. D’ici 2022, terme de ce nouveau-projet pilote initié par la Confédération, jusqu’à 3600 réfugiés et personnes admises à titre provisoire pourront se préparer à embrasser une profession. A noter que certains cantons, Genève ou le Valais par exemple, ont déjà mis en place ces dernières années des programmes spécifiques visant à l'intégration des réfugiés.

L’enjeu sociétal est important, rappelle Jacques Bourgeois: «Entre 70 et 80% des réfugiés et personnes admises à titre provisoire sont aujourd’hui à l’aide sociale en Suisse». Mario Gattiker précise aussi que 62% des personnes bénéficiant de ce statut ont moins de 26 ans. La question de leur employabilité avait été mis en lumière dans la foulée du vote du 9 février sur l’initiative UDC «contre l’immigration de masse». (24 heures)