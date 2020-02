58% des Suisses se disent en faveur d’un mariage pour tous comprenant la PMA

Le oui obtenu dimanche dans les urnes (63%) à l'interdiction de la discrimination en raison de l'orientation sexuelle donne des ailes aux associations LGBTQI+. Elles ont défini les prochains combats politiques qu'elles souhaitent gagner. Parmi eux, le mariage pour tous. Sur ce point, les Suisses sont-ils prêts à avancer aussi vite que le souhaiteraient les associations? Ou partagent-ils plutôt les réserves du Conseil fédéral? Un sondage réalisé en ligne entre le 6 et le 8 février par Tamedia (éditeur de ce site), en collaboration avec l’institut LeeWas, livre des indications.

Fort soutien en faveur du du mariage pour tous «complet»

Ainsi, 61% des Suisses soutiennent le mariage pour tous, comprenant un droit d’adoption. 58% des sondés sont prêts à aller plus loin. Ils se disent en faveur d’un mariage pour tous dans sa version «complète», c’est à dire ouvrant l’accès la procréation médicalement assistée (PMA) - le don de sperme - aux couples de lesbiennes. Les femmes y sont nettement plus acquises (64%) que les hommes (50%). Fait intéressant: dans tous les partis, y compris le Parti démocrate-chrétien (PDC), un oui se dégage sur cette question, sauf à l’UDC.

Sera-ce entendu au Parlement? Codirectrice de la campagne en faveur de la nouvelle norme pénale, Muriel Waeger est optimiste. «Je pense que le haut pourcentage de votes positifs de ce dimanche va nous permettre d’avoir un mariage pour tous complet». Pour l’UDF Marc Früh, le projet, qu’il soit dans sa version légère ou complète, devra faire l’objet d’une opposition. «Chacun est libre de faire ce qu’il veut. Mais à partir du moment où on met en route un enfant, la société se doit de le protéger. Et le mariage n’est pas une institution humaine, c’est Dieu qui l’a créé. C’est dans les premiers passages de la Bible».

Oui à l'initiative du PDC remaniée

Le sondage Tamedia a aussi interrogé les Suisses sur leurs intentions par rapport au PDC. Après son échec devant le peuple en 2016, le parti compte lancer une nouvelle initiative populaire pour mettre fin à la «pénalisation fiscale» des couples mariés. Ce nouveau texte ne comprendrait plus la définition du mariage comme étant l’union d’un homme et du femme. Les sondés les soutiendraient-ils? 69% ont répondu par l’affirmative. A noter que 10’371 personnes ont participé à ce sondage. Les résultats ont été pondérés selon des variables démographiques, géographiques et politiques. La marge d’erreur est de 2,1%.