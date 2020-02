A 70 ans, un Tessinois se bat contre le coronavirus

Quels sont les conseils pour la population?

Rester calme «Pour le moment, rien ne change en Suisse; un cas, ce n’est pas une épidémie comme celle que connaît l’Italie, réagit le médecin cantonal adjoint vaudois Éric Masserey. Il faudra voir dans les prochains jours si d’autres malades sont annoncés. Pour l’instant, le risque local reste très faible.» Les experts s’attendaient à l’apparition du virus en Suisse. Et le premier conseil d’Éric Masserey est de ne pas paniquer ni de changer ses habitudes, tout en gardant en tête que la situation est réévaluée en permanence. Pour le reste, lavez-vous régulièrement les mains, ce qui est aussi une bonne façon d’éviter la grippe et d’autres virus de saison!



Ne pas encombrer les urgences «Si vous avez des questions ou des inquiétudes, il faut appeler la ligne mise en place par la Confédération (058 463 00 00) et surtout ne pas encombrer les services d’urgence, ajoute Laurent Paoliello, chargé de communication du Département genevois de la Santé. Vous pouvez aussi le faire si vous craignez d’avoir été infecté.»



Soupçon d’infection Dans un tel cas, il faut prendre contact avec son médecin traitant ou avec un service de médecins à domicile, et éviter de se déplacer. Plusieurs critères doivent être remplis pour qu’une infection soit soupçonnée: il faut présenter des symptômes aigus d’infection des voies respiratoires et de la fièvre supérieure à 38°C; dans les 14jours avant l’apparition des symptômes, il faut en outre avoir séjourné dans une zone touchée ou avoir eu un contact étroit avec un cas confirmé. Les premiers symptômes ressemblent souvent à ceux d’une grippe, et le rhume n’est pas un critère dans la définition des cas.



Respecter les quarantaines Si une personne revient d’une région qui était en quarantaine, il lui est demandé de rester chez elle. Pour les spécialistes, l’important est de contrôler la chaîne de transmission de la maladie. Malheureusement, cela n’a pas été possible en Italie. «Les autorités tessinoises vont dresser une liste des gens avec qui la personne infectée a été en contact, précise Jacques-André Romand, médecin cantonal genevois. S’il y en a dans notre canton, nous serons informés et nous mettrons en place les quarantaines nécessaires, comme cela a été fait dans le cas du malade des Contamines.» C.Z