A Berne, le PLR affiche son ras-le-bol de l’affaire Maudet

La période de gloire prend des allures de cauchemar. Alors que le PLR devrait profiter de la course au Conseil fédéral avec la probable élection de sa «star» Karin Keller-Sutter, le voilà qui s’enfonce chaque jour un peu plus dans le bourbier de l’affaire Pierre Maudet.

Le conseiller d’État genevois a fait savoir qu’il n’avait pas l’intention d’honorer la convocation du comité directeur du parti du PLR Suisse ce mercredi. Il s’en est expliqué hier soir sur le plateau du «19h30» de la RTS (lire encadré). Aussi, la crise tourne au bras de fer entre la présidente du parti, Petra Gössi, qui avait appelé à la démission en fin de semaine dernière, et l’élu genevois, qui fait l’objet d’une procédure pénale pour acceptation d’un avantage en lien avec son voyage à Abu Dhabi en 2015.

Au sein du groupe PLR, la tension est palpable. «Ne me parlez plus de Pierre Maudet», lance un élu influent du parti visiblement excédé. Le groupe qui s’est réuni mardi après-midi a-t-il évoqué l’affaire? «Non, on n’en a rien à faire de lui.» Une majorité des élus à Berne pense-t-elle que le Genevois devrait démissionner? «Pas une majorité, c’est unanime! Tout le groupe veut le voir tourner les talons.»

«Il a intérêt à venir»

Vraiment? Nous avons tenté d’en savoir plus en posant la question à l’ensemble des élus. Certains assument, à l’image de Benoît Genecand (GE) ou d’Olivier Feller (VD). «Oui, comme Petra Gössi, je pense que Pierre Maudet doit démissionner.» Un des collègues est du même avis, mais préfère le dire de façon anonyme. «C’est aux Genevois et au comité directeur de le communiquer officiellement.»

Pour le sénateur Olivier Français (VD), «cette affaire doit trouver son épilogue, pour que nous puissions nous concentrer sur les préoccupations des gens, et pas sur des polémiques. Chacun doit prendre ses responsabilités. Pierre Maudet ne doit pas voir son intérêt personnel, mais celui du parti. Même si, au final, il devait être blanchi.»

Car ce qui embarrasse le PLR, c’est que cette affaire empoisonne le parti. «On ne parle plus du fond des dossiers, mais on revient toujours à cette polémique, regrette une élue. Franchement, on en a marre.» Jacques Bourgeois (FR) est du même avis. «Ce qui me gêne le plus, c’est que ça jette le discrédit sur toute la classe politique.»

Les critiques les plus virulentes viennent de Suisse romande. Côté alémanique, les élus attendent encore avant d’exiger un départ de Pierre Maudet. «J’attends de voir la séance de mercredi», réagit Thierry Burkart (AG). «Je ne veux pas me prononcer en l’état, explique pour sa part le sénateur Martin Schmid. Vu des Grisons, c’est loin et je n’ai pas toutes les informations en main.» Ne partage-t-il pas l’avis de Petra Gössi? «Jusqu’à maintenant, elle fait du bon travail. On en saura plus dans deux ou trois jours.» Doris Fiala (ZH), elle, ne veut pas ajouter au «stress ambiant», et dit faire confiance à Petra Gössi et au PLR genevois pour régler l’affaire.

Qu’en pense la présidente? Petra Gössi refuse pour l’heure de s’exprimer. Mais d’autres membres du comité directeur sont plus loquaces. Le sénateur Andrea Caroni (AR) espérait encore que Pierre Maudet vienne s’expliquer. «Nous lui donnons cette chance. Je lui conseille de la prendre. S’il ne vient pas, nous prendrons nos responsabilités.» Reste que les possibilités d’agir sont très limitées et le bras de fer semble parti pour durer (lire encadré). Le PLR genevois ne parlera pas de l’affaire début décembre comme prévu, mais en janvier seulement.

