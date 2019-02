A Genève, Abou Dhabi séquestre les bolides de l’affaire 1MDB

La fabuleuse collection de voitures de sport bloquée en Suisse dans l’enquête sur le scandale financier 1MDB attise les convoitises. L’émirat d’Abou Dhabi, via sa société d’investissements Aabar, a demandé le séquestre d’une dizaine de véhicules de super-luxe entreposés à Genève et appartenant à l’ancien directeur de son fonds souverain, Khadem al-Qubaisi.

Enrichi frauduleusement

Dans un avis de séquestre que la cellule enquête de Tamedia s’est procuré, Aabar lui réclame plus de 171 millions de francs. La demande, datée du 6 juillet 2018, précise que le financier déchu séjourne aujourd’hui dans la prison d’Al Wathba à Abou Dhabi.

Khadem al-Qubaisi est accusé de s’être enrichi frauduleusement lors de transactions entre le fonds IPIC d’Abou Dhabi, dont il était directeur de 2007 à 2015, et le fonds souverain malaisien 1MDB. Outre des villas et appartements à Saint-Tropez, New York ou Beverly Hills, il aurait acquis quelque 85 voitures de sport valant plus d’un million de francs pièce. Dont plusieurs Bugatti Veyron, des Pagani, une Koenigsegg ou encore de rarissimes Mercedes Stirling Moss valant chacune trois à quatre millions d’euros. Selon un proche du dossier, la valeur totale de cette collection pourrait dépasser cent millions de francs.

En Suisse, Khadem al-Qubaisi est visé par une enquête du Ministère public de la Confédération (MPC) pour escroquerie, gestion déloyale, corruption et blanchiment d’argent, entre autres. Selon une plainte civile de la justice américaine, il aurait profité de garanties offertes par le fonds souverain d’Abou Dhabi à 1MDB pour détourner au moins 472 millions de dollars sur un compte personnel ouvert chez Edmond de Rothschild au Luxembourg.

Parmi les autres banques utilisées pour ses détournements figurent la BSI à Lugano et la Falcon Bank à Zurich, dont Khadem al-Qubaisi était le président.

Collection dispersée



Aujourd’hui, le fonds souverain émirati tente de se rembourser en saisissant les biens de son ancien directeur partout dans le monde. Pas sûr, pourtant, qu’il puisse mettre la main sur les bolides entreposés à Genève. Selon plusieurs sources, ces véhicules sont déjà bloqués par le Ministère public de la Confédération (MPC) dans le cadre de son enquête sur 1MDB.

Contacté, le MPC se refuse à tout commentaire. Quant au reste de la collection de voitures, il serait dispersé entre plusieurs pays, notamment la France, l’Allemagne et les Emirats.

Dans une récente interview donnée au Wall Street Journal depuis sa prison, Khadem al-Qubaisi s’était décrit comme un «bouc émissaire». Il affirmait avoir agi au profit des plus hautes autorités de l’Emirat et accusait celles-ci de vouloir confisquer ses biens au profit d’une compagnie privée détenue par un membre de la famille régnante, le cheikh Mansour. (Le Matin Dimanche)