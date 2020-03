A Zermatt, le domaine est coupé en deux par le virus

C'est le seul domaine skiable à cheval sur l'Italie et la Suisse. Mais depuis lundi et les mesures drastiques prises par le Gouvernement transalpin contre le coronavirus, les skieurs de Zermatt ne peuvent plus se rendre côté italien. La station valaisanne partage en effet son domaine avec celui de Cervinia et Valtournenche qui, comme l'ensemble des domaines skiables du Val d'Aoste, ont fermé leurs portes pour endiguer les l'épidémie.

Responsable de la communication pour les remontées mécaniques de Zermatt, Mathias Imoberdorf nous confirme cette information. Côté suisse, les installations restent cependant ouvertes. «Nous attendons les prochaines directives du Conseil fédéral pour prendre les mesures qui s'imposeront», confie-t-il. Reste que les annulations se font sentir, même côté suisse. «Les gens qui avaient déjà réservé leurs forfaits viennent mais les nouvelles réservations se sont fortement ralenties», ajoute-t-il.