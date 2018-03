A la découverte du tunnel de Eyholz sur l'A9

Avant son inauguration officielle, la population a eu l'occasion samedi de découvrir le tunnel de Eyholz, à l'est de Viège (VS). Avec 4230 mètres, c'est le plus long tunnel autoroutier de l'A9 dans le Haut-Valais. Quelque 6500 visiteurs ont parcouru l'ouvrage.

Le tunnel, qui fait partie du contournement sud de Viège, sera officiellement ouvert à la circulation le 13 avril. Les travaux d'équipement, d'exploitation et de sécurité sont désormais terminés. Actuellement, les derniers tests de sécurité sont en cours.

«L'expérience A9»

Samedi, différents stands d'information sur l'équipement d'exploitation et de sécurité de la galerie étaient proposés, selon le communiqué des autorités valaisannes. Les responsables de l'Office de construction des routes nationales ont dispensé aux visiteurs des explications détaillées sur les mesures environnementales et de compensation, les installations ou encore les travaux de construction du tunnel.

Plusieurs animations et attractions étaient au menu de cette journée placée sous le slogan «L'expérience A9!». Les participants ont pu découvrir entre autres les voitures du service du feu et d'entretien de la route ainsi que des engins de chantier. Ils ont également pu utiliser des vélos mis à disposition et se restaurer dans certaines parties du tunnel. (ats/nxp)