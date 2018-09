Abramovich est «un danger pour la sécurité publique», selon la police

L’un des hommes les plus riches du monde a tenté d’emménager à Verbier. Mais il a échoué. Le multimilliardaire russe, Roman Abramovich, a demandé un permis de séjour en Suisse en été 2016. Après un examen détaillé, la Police Fédérale (FedPol) s’est prononcée en défaveur de l’oligarque. Dans une appréciation jusqu’alors inconnue du public, elle décrit la présence à long terme de Roman Abramovich dans le pays «comme une menace pour la sécurité publique et comme un risque de réputation pour la Suisse.»

Contacté en premier lieu, le canton du Valais avait réagi chaleureusement à cette demande de domiciliation. «Au vu de sa surface financière, il serait un contribuable très intéressant pour la commune et le canton et nous avons donné un préavis positif», explique Jacques Delavallaz, chef du Service cantonal de la population et des migrations. Un accord pour un forfait fiscal est trouvé puis le dossier est envoyé au Secrétariat d’Etat aux Migrations (SEM) en octobre 2016. Ce dernier contacte FedPol, comme le prévoit la procédure. C’est au début 2017 que cette dernière remet son appréciation.

La lettre de FedPol au SEM indique que Roman Abramovich est connu «pour des soupçons de blanchiment d’argent et des contacts présumés avec des organisations criminelles».

L’oligarque se défend de ces accusations. «Tout soupçon selon lequel M. Abramovich aurait été impliqué dans des opérations de blanchiment d’argent ou aurait eu des contacts avec des organisations criminelles est totalement faux», déclare son avocat, Daniel Glasl. «Il n’a jamais été accusé de blanchiment d’argent et n’a aucun casier judiciaire. Il n’a jamais eu de lien avec des organisations criminelles et n’a jamais été soupçonné d’en avoir. Nous nous concentrons maintenant sur l’identification des sources de ces allégations et sur la correction des informations. En outre, M. Abramovich déposera des accusations pénales contre ceux qui ont transmis ces informations».

La police fédérale révèle en partie ce sur quoi elle s’appuie pour rédiger son rapport. Les soupçons de blanchiment d’argent sont liés à une enquête ouverte à Genève à la fin des années 90 au sujet de la société suisse Runicom, propriété de Roman Abramovich. Les enquêteurs soupçonnaient que de grosses sommes d’argent d’un prêt du Fonds monétaire international (FMI) avaient été détournées et avaient notamment transité par Runicom. Un rapport de la police fédérale de septembre 2000 souligne les liens de Runicom avec plusieurs enquêtes en cours: une en Russie en lien avec des fraudes fiscales lors d’exportations de pétrole, l’affaire de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) qui vient de se terminer à Fribourg et celle dite de la Bank of New York qui a mis au jour un réseau de blanchiment d’argent issu en partie du crime organisé. L’enquête genevoise a duré plusieurs années mais elle n’était pas dirigée contre Roman Abramovich personnellement.

La procédure genevoise a finalement été close en 2001, faute de charges suffisantes, par le procureur général de l’époque, Bernard Bertossa. Aujourd’hui, selon l’évaluation de FedPol, cette enquête «donne des raisons de croire que les actifs du requérant sont au moins partiellement d’origine illégale». Nous ne savons pas comment FedPol arrive à cette conclusion malgré l’interruption de la procédure concernant Runicom. La police souligne simplement qu’aux États-Unis, la banque impliquée dans cette affaire et plusieurs personnes ont été condamnées pour blanchiment d’argent en 2004. Dans un livre paru en 2009, Bernard Bertossa évoque brièvement l’achat du FC Chelsea par Roman Abramovich et les affaires de son partenaire de l’époque, Boris Berezovski. «Comme souvent, la curiosité des autorités occidentales s’est effacée devant le pouvoir de l’argent», écrit-il. «Moi, je me souviens surtout des rapports de police décrivant l’origine trouble de la fortune de ces individus».

Durant les années précédant la clôture de la procédure, le procureur genevois en charge du dossier s’était à plusieurs reprises exprimé dans les médias. Comme dans d’autres affaires impliquant des oligarques, il estimait qu’il était très difficile d’obtenir la nécessaire coopération des autorités étrangères, surtout russes.

A ces soupçons de blanchiment d’argent, FedPol ajoute l’ombre de la mafia. Elle écrit: «Nous avons plusieurs informations policières montrant que Roman Abramovich entretient des contacts avec des organisations criminelles russes.» Ces liens ne sont pas détaillés. Mais la conclusion est claire: «Nous considérons sa présence en Suisse comme une menace pour la sécurité publique et comme un risque de réputation pour la Suisse.»

Ces allégations graves ne sont pas fondées sur des condamnations judiciaires à l’encontre de Roman Abramovich, qui n’a jamais été accusé. Elles reposent sur des informations de police difficiles à vérifier. La présomption d’innocence s’applique donc à l’oligarque. Parmi les informations publiques, il existe au moins un lien possible entre Roman Abramovich et la mafia russe. Il est avéré dans un jugement civil britannique de 2012 dans une affaire opposant Roman Abramovich à l’un de ses partenaires-clé, l’oligarque Boris Berezovski. Pour obtenir la protection nécessaire à la conduite de ses affaires dans les matières premières, Roman Abramovich a payé des sommes faramineuses à Boris Berezovski et à Badri Patarkatsishvili. Tous deux sont aujourd’hui décédés. Le premier lui assurait une protection politique, le second une protection physique. D’origine géorgienne, il est décrit par Roman Abramovich lui-même, au cours d’une interview accordée à la presse britannique, comme ayant des liens avec des organisations criminelles. Au cours du procès civil précité, le partenaire et ami de Roman Abramovich, Evgeny Shvidler, décrit Badri Patarkatsishvili comme «un dur» ayant des connections avec «des gars encore plus durs». Ces paiements assuraient aussi la protection de la société suisse Runicom, comme l’a précisé Roman Abramovich au cours d’un procès civil qui s’est tenu il y a quelques semaines à Fribourg.

Quoi qu’il en soit, le rêve d’Abramovich de vivre en Suisse reste un rêve. Quand il constate que sa demande risque d’être rejetée, l’oligarque la retire. Puis, il intervient personnellement auprès de la directrice de FedPol et se défend contre ce qu’il estime être une appréciation «fausse» et «calomnieuse». «Je suis surpris par la mauvaise qualité de vos informations», écrit-il. Les activités de Runicom «étaient totalement légales». Il ajoute que les procédures ont d’ailleurs été classées. Quant aux allégations de liens avec la mafia, elles le «choquent parce qu’elles sont totalement dépourvues de substance et fausses». Il demande des précisions sur les faits qui permettent de tels jugements susceptibles de «compromettre sa réputation». Il demande encore la voie à suivre pour obtenir la correction de ces données avant de réactiver sa demande de résidence. Cette intervention directe n’est pas très bien perçue à Berne où l’on semble plutôt considérer que cela n’est pas adéquat dans le système juridique et la culture démocratique suisse. A notre connaissance, cette démarche n’a pas conduit FedPol à revoir son jugement. Et l’oligarque n’a jamais déposé de nouvelle demande de domiciliation. N’obtenant pas de renouvellement de son permis de séjour en Grande-Bretagne durant ces derniers mois, il a finalement déménagé en Israël où il a immédiatement obtenu la citoyenneté. (24 heures)