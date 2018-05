Accès au réseau postal: recommandations

Les services postaux doivent être plus accessibles. Repenser le réseau à l'échelle cantonale et mieux intégrer les besoins de la population et de l'économie, telles sont les propositions d'un groupe de travail. La Poste prend acte, les villes et régions de montagnes applaudissent et Syndicom dénonce.

Les recommandations pour la future organisation du réseau postal ont été publiées mercredi par le groupe de travail placé sous la direction de l'Office fédéral de la communication (OFCOM). Le rapport est destiné au Conseil fédéral en vue de l'adaptation de la loi sur la Poste et de son ordonnance, indique l'OFCOM.

Pour améliorer l'égalité de traitement entre les régions, le groupe de travail propose notamment que l'accessibilité ne soit plus mesurée à l'échelle nationale, mais cantonale. De plus, La Poste devrait informer les cantons et les communes sur sa manière d'agir suffisamment tôt et de manière transparente. Les cantons assureraient la coordination et la communication avec leurs communes.

Services de paiements plus près

Le groupe de travail conseille de modifier les exigences en matière d'accessibilité. Aujourd'hui, 90% de la population doit pouvoir accéder en 20 minutes à pied ou en transports publics à un office de poste ou à une agence. Il faut appliquer le même délai aux services de paiements en espèces. Actuellement, le temps d'accès retenu pour ce type de prestation est de 30 minutes.

En outre, un point d'accès au moins doit être exploité dans les régions urbaines ou pour 15'000 habitants ou emplois. Pour le groupe de travail, l'accessibilité devrait être évaluée périodiquement grâce à des enquêtes auprès des particuliers et des PME et être modifiée si nécessaire.

La Poste doit également prendre des mesures pour renforcer l'attractivité des agences. Il s'agit notamment d'améliorer l'information des clients et la formation du personnel. La numérisation doit aussi être mise à profit, tout en gardant à l'esprit que l'accès physique à un office ou une agence reste nécessaire pour des clients peu versés dans les nouvelles technologies.

La Poste souscrit

La Poste souscrit elle aux propositions du groupe de travail. Mais les nouvelles obligations qu'elles impliquent auront un coût. Ce sont surtout la méthodologie pour mesurer l'accessibilité à l'échelle cantonale ainsi que le nouveau critère pour les agglomérations qui exigeront un investissement accru, selon elle.

Quant aux paiements, le délai de 20 minutes représente également un durcissement. «Pour que le service postal reste en phase avec son temps, il est impératif que les normes légales soient mises en adéquation avec la réalité», souligne le géant jaune.

Les villes et les régions de montagnes accueillent avec satisfaction les conclusions du groupe de travail. Le critère de densité pour les zones urbaines répond à une demande importante de l'Union des villes suisses.

Villes et régions de montagne contentes

Le Groupement pour les régions de montagne (SAB) se montre lui aussi rassuré: La Poste devra maintenir un réseau comprenant de nombreux points d'accès. Le SAB demande une mise en oeuvre sans délai.

En 2016, La Poste avait présenté les contours de son futur réseau de points d'accès. Elle prévoyait de porter leur nombre de 3854 aujourd'hui à 4200 d'ici 2020, un réseau réparti en 800 à 900 offices, 1200 à 1300 agences, 1300 services à domicile et 500 à 700 points d'accès complémentaires. Les fermetures d'offices font régulièrement grincer des dents dans les régions concernées. (ats/nxp)