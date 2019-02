Ados djihadistes condamnés avec sursis

Le tribunal de district de Winterthour a condamné mercredi deux jeunes adeptes de l'Etat islamique à des peines de prison avec sursis de 10 et 11 mois. Les condamnés sont un frère et une soeur qui se sont rendus en Syrie en décembre 2014 à l'âge de 15 et 16 ans.

La jeune fille, condamnée à 10 mois d'emprisonnement, a déjà purgé 9 mois de sa peine. Son frère, qui a écopé de 11 mois, est déjà en prison depuis 10 mois.

Selon l'acte d'accusation, ils ont rejoint la Syrie et l'État islamique avec l'aide d'un passeur. Là, le frère et la soeur vivaient ensemble dans un appartement.

Le frère aurait visité une école coranique en Syrie et apporté son soutien à la logistique de l'Etat islamique. La soeur s'occupait de petits enfants et enseignait l'anglais. Les deux ados ont eu de nombreux contacts avec des sympathisants de l'EI.

Le procès a eu lieu début décembre, mais n'a pas amené beaucoup de nouveaux éléments. Les deux accusés n'ont pas voulu faire de déclaration. (ats/nxp)