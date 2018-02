Aérodromes supprimés: Berne devra revoir sa copie

Le Tribunal administratif fédéral a accepté les recours de trois communes qui s'opposaient à la suppression de deux aérodromes de montagne dans l'Oberland bernois. Le Conseil fédéral doit aussi revoir les autorisations accordées à 20 autres places d'atterrissage.

En octobre 2015, le Conseil fédéral avait accepté pour la première fois des places d'atterrissage en montagne (PAM) dans le cadre d'une révision partielle du plan sectoriel de l'infrastructure aéronautique (PSIA). En outre, le nombre maximum de ces places avait été fixé à 40 dans l'ordonnance sur l'infrastructure aéronautique (OSIA).

Deux aérodromes d'altitude - Rosenegg-West et Gumm dans l'Oberland bernois - ont donc été fermés en juin 2017. Ils se situaient dans des lieux recensés à l'Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (IFP).

Expertise

Dans un arrêt publié jeudi, le Tribunal administratif fédéral (TAF) estime qu'une expertise aurait dû être commandée auprès de la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP) avant de procéder à la fermeture. Il en va de même pour les 20 autres places d'atterrissage qui se trouvent dans, ou à proximité, d'une zone protégée.

En effet, la décision de supprimer les aérodromes de Rosenegg-West et Gumm a été prise afin de maintenir les autres. Il convient pourtant, selon le TAF, de procéder à une pesée complète des intérêts avant d'autoriser une place d'atterrissage dans un secteur protégé.

Les juges de St-Gall ajoutent que des alternatives à la fermeture doivent être examinées. Ils citent par exemple des limitations ou d'autres mesures permettant de préserver autant que possible la zone protégée.

Les communes de Grindelwald, Innertkirchen et Saanen (BE) ont recouru contre la fermeture des deux places d'atterrissage en montagne. Rosenegg-West est situé à 3470 mètres d'altitude, entre le Wetterhorn et le Rosenhorn. Gumm se trouve à 2060 mètres à proximité du Gummfluh, à la frontière avec le canton de Vaud. Le jugement du TAF n'est pas définitif. Un recours peut être déposé auprès du Tribunal fédéral. (ats/nxp)