Aéroport de Genève: un contre-projet à l'initiative

L'initiative populaire constitutionnelle cantonale «Pour un pilotage démocratique de l'aéroport de Genève» a été rejetée jeudi soir par le Grand Conseil genevois. La majorité de droite a voté dans la foulée l'élaboration d'un contre-projet.

Ce principe a été accepté par 56 voix contre 30 et une abstention. C'est une «manoeuvre dilatoire», a dénoncé le Vert Boris Calame. Son parti voulait que les Genevois puissent se prononcer avant que la Confédération n'adopte le Plan sectoriel de l'infrastructure aéronautique (PSIA). Cette fiche qui encadre le développement de l'aéroport doit être approuvée d'ici la fin de l'année.

La fiche PSIA prévoit 25 millions de passagers par an en 2030, contre un peu plus de 17 millions aujourd'hui. «C'est un vol toutes les 90 secondes et 18 heures sur 24», a souligné le socialiste Thomas Wenger. Ce dernier dénonce un développement effréné de l'infrastructure aéroportuaire. «Cela ne peut plus continuer comme ça», a renchéri Pierre Vanek d'Ensemble à Gauche.

L'initiative au coeur du débat de jeudi soir a été lancée par la Coordination régionale pour un aéroport de Genève urbain, respectueux de l'environnement et de la population (CARPE) qui rassemble une quinzaine d'associations de riverains et d'écologistes. Le texte exige un équilibre entre les besoins économiques du canton et la limitation des nuisances pour la population et l'environnement.

L'initiative demande aussi que le statut d'établissement de droit public de l'aéroport soit inscrit dans la Constitution. Le texte a récolté 14'450 signatures, soit nettement plus que le nombre exigé.

Préoccupations légitimes

Pour la droite, l'aéroport est vital pour l'économie ainsi que pour la Genève internationale. Sans le fret, de nombreuses entreprises ne pourraient pas rester dans le canton, a souligné le PLR Edouard Cuendet. Il a dénoncé une initiative «dangereuse» qui supprimerait l'autonomie de l'aéroport.

L'UDC a aussi fustigé un texte trompeur et inadéquat tout en admettant que les préoccupations des riverains étaient légitimes. Le parti a d'ailleurs déposé un projet de loi qui vise un développement qualitatif plutôt que quantitatif de l'aéroport. Il pourrait faire office de contre-projet, a relevé le député Stéphane Florey (UDC).

Pas avant mi-2019

Le conseiller d'Etat Pierre Maudet a aussi recommandé de rejeter une initiative «trompeuse» et «datée». Selon le chef du département de la sécurité et de l'économie (DSE), le gouvernement a déjà pris la mesure de la problématique. La fiche PSIA, longuement négociée avec la Confédération, prévoit des dispositions contre les nuisances. Cette fiche pourrait servir de contre-projet indirect, selon lui.

Le Grand Conseil a désormais une année pour élaborer un contre-projet. Les Genevois ne se prononceront pas sur ce sujet avant mi-2019. (ats/nxp)