Affaire Crypto: début d'une enquête à Berne

Le Parlement a plusieurs moyens pour enquêter

Une Commission d'enquête parlementaire (CEP) pourrait être instituée dans le cadre de l'affaire d'espionnage liée à l'entreprise Crypto. Ses compétences ne sont pas beaucoup plus étendues que celles de la Délégation des commissions de gestion du Parlement.



Une CEP est l'instrument le plus fort du Parlement. Elle peut être utilisée en cas d'événements d'une grande portée sur lesquels il est indispensable de faire la lumière. En matière de droit à l'information, cela ne ferait pas de différence avec les pouvoirs de la Délégation des commissions de gestion. Les deux organes peuvent exiger tous les informations et les documents nécessaires, y compris les procès-verbaux de séances du Conseil fédéral et du matériel secret.



Ils peuvent auditionner des témoins et convoquer des personnes appelées à fournir des informations. Le Conseil fédéral peut être présent et poser des questions complémentaires. Outre des représentants en fonction ou d'anciens représentants des autorités, la CEP ou la Délégation des commissions de gestion peuvent questionner des particuliers et leur demander des documents. Les particuliers ne sont en revanche pas obligés d'informer ni de remettre des dossiers.