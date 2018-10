Affluence en baisse à l'Olma, foire agricole de Saint-Gall

Après onze jours, la 76e édition de l'Olma a fermé ses portes dimanche à St-Gall sur une fréquentation en baisse, soit 350'000 visiteurs contre 365'000 l'an passé. Il n'y avait pas de canton hôte, mais la Fête des vignerons 2019 était l'un des deux invités d'honneur.

La foire agricole a pâti du beau temps automnal, de nombreux visiteurs potentiels ayant profité des températures élevées pour privilégier d'autres excursions, ont indiqué les organisateurs pour expliquer le recul de l'affluence. Mais l'ambiance était fantastique, écrit le directeur Nicolo Paganini.

La Fête des vignerons, événement culte organisé une fois par génération à Vevey (VD), s'est présentée durant toute la foire dans un espace de 500 mètres carrés et a participé au traditionnel cortège à travers le centre-ville de St-Gall, le samedi 13 octobre.

Le second hôte d'honneur de l'Olma était le vin st-gallois. Les vignerons du canton de Suisse orientale se sont ainsi associés à leurs confrères vaudois.

Les autres moments forts de la foire agricole étaient un «village du cannabis» et des expositions sur la diversité des céréales ainsi que sur la chasse et la biodiversité. Les visiteurs ont aussi pu profiter de 20 spectacles et de nombreux stands d'information et autres présentations de produits.

la #fevi2019 , hôte d’honneur à #Olma St-Gallen jusqu’au 21 octobre. Suivez-nous toute la journée sur notre compte Instagram pour une journée spéciale : https://t.co/mzvU512kjc pic.twitter.com/TmwxD5Q2Q9 — Fête des Vignerons 2019 (@fevi_2019) October 13, 2018

(ats/nxp)