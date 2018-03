Affluence lors de la 16e nuit des musées à Berne

Des dizaines de milliers de curieux ont participé vendredi soir à la nuit des musées de Berne. Cette seizième édition a offert aux organisateurs leur deuxième meilleur résultat depuis le début de la manifestation en 2003.

Les institutions qui participaient à l'événement nocturne ont enregistré un total de près de 114'100 entrées, se félicite l'association des musées de Berne dans un communiqué publié dans la nuit de vendredi à samedi. Sachant qu'un participant se rend en moyenne dans trois à quatre institutions, on peut estimer le nombre de visiteurs à entre 28'500 et 38'000.

Devant un Palais fédéral illuminé et multicolore, de nombreuses files d'attente s'étaient déjà formées peu après 18h00, heure du coup d'envoi de l'événement. Le monument fait partie des quarante établissements qui ouvraient leurs portes pour cette édition 2018.

Musée sur roues

Les curieux avaient l'embarras du choix, libres de parcourir jusqu'à 02h00 du matin des sites comme le Kunstmuseum et de déambuler dans les rues illuminées de la capitale.

Ils pouvaient aussi s'y faire conduire par les membres du Club-Oldtimer de Berne bien installés dans des voitures historiques et découvrir par la même occasion un «Musée roulant».

Selon les organisateurs, les participants ont particulièrement fait honneur au Musée historique de Berne, à celui de la communication ainsi qu'au Musée d'histoire naturelle. Outre les expositions, musique, mises en scène théâtrales et stands de nourriture ont aussi fait vibrer la ville.

team up on a trampoline and a seesaw to steer a rocket at #MuseumsNachtBern @mfk_bern @hkb_bfh #processing #arduino #tangibleinterfaces pic.twitter.com/BgLS3jwk6Q